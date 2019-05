Abogado de Hinostroza: Nos queda la apelación que esperamos revierta la extradición

Guillermo Ruiz, abogado español de César Hinostroza, aseguró que apelarán la decisión de la Audiencia Nacional de acceder a la extradición del ex juez supremo al Perú, solicitando que se niegue en todos los delitos que se le imputan.

“Es una justicia que para nosotros es parcial porque entendíamos que no procedía la extradición por ningún motivo, pero nos queda el recurso de súplica que esperamos que tenga algún efecto en el pleno de la sala de la Audiencia Nacional. En es cierta parte una pequeña alegría, pero por otra es una preocupación”, afirmó en enlace telefónico con RPP.

Según indicó la defensa de Hinostroza, el cuadernillo de extradición elaborado por el gobierno peruano “estaba bastante cojo en cuanto a la definición de los hechos”, debido a que los cuatro delitos que se le imputan no están bajo el mismo marco que en España.

“Uno de los puntos fuerte que entendíamos que teníamos a nuestro favor era que el cuaderno de extradición estaba bastante cojo en cuanto a la definición de los hechos e íbamos al punto principal: que no son los hechos imputados al señor Hinostroza delitos en España. En el momento en que no son delito en España no se podría entregar y esa va a ser la misma alegación para el pleno, para que vuelvan a valorar lo que ha decidido la sala”, refirió.

Este lunes la Audiencia Nacional accedió a la extradición del ex juez supremo César Hinostroza, acusado de liderar una red de favores de la que participaban políticos y empresarios, por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal, pero no por el de organización criminal.

En ese sentido, Guillermo Ruiz manifestó que los audios adjuntados como evidencia del delito de organización criminal no permiten establecer las condiciones para que este se cumpla.

“Entiendo que los audios tal y como se han ido liberando, fuera de contexto y sin las conversaciones completas, permiten entender que uno está frente al mismísimo diablo, pero es que no es así […] Los audios que han venido para ser valorados por el tribunal español no permitirían entender que existía una organización criminal, ni tampoco los hechos descritos”, precisó la defensa.