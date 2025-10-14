Luego de que el Poder Judicial dispusiera la restitución de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, su abogado, Luciano López, brindó más detalles sobre el proceso que debería seguir la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para cumplir con el mandato judicial.

El abogado explicó que el Noveno Juzgado Constitucional suspendió el procedimiento disciplinario de la JNJ que separó temporalmente a Espinoza de su cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación, por no ejecutar la resolución administrativa que reponía a su antecesora, Patricia Benavides, como titular del Ministerio Público.

“El juez nos da la razón en el sentido de advertir de que no había ningún motivo de la JNJ para haber dictado esa orden en contra de la señora Espinoza, y por la cual la propia junta le abrió un proceso disciplinario y la ha suspendido de su cargo”, manifestó López.

Luciano López detalló que el juzgado constitucional ordenó a la JNJ que en un plazo máximo de 5 días hábiles se emita la resolución y se notifique a Delia Espinoza sobre su reincorporación.

Delia Espinoza será respuesta en el cargo de fiscal de la Nación. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

“Puede hacerlo antes, para cumplir con suspender ese proceso disciplinario u dejar sin efecto la suspensión de la señora Espinoza y retorne al cargo de fiscal de la Nación, que de acuerdo a la Constitución es tres años, los cuales todavía no ha vencido. La JNJ tiene todo el derecho de presentar su oposición, pero la oposición no suspende ni pone en el limbo la decisión del juez, la va a tener que cumplir le guste o no ”, indicó.

Asimismo, calificó de inconstitucional la orden administrativa que ordenó la suspensión provisional de Espinoza por el plazo de seis meses.

“Esto comprueba lo que dijimos desde el primer momento, esta fue una orden inconstitucional, fue una orden arbitraria. Aquí tiene que darle explicaciones al país la JNJ, la JNJ es la que creó todo este problema y esto fue corroborado hoy por la decisión del juez constitucional”, señaló.

“Esta es una orden judicial, no una administrativa como la de ellos. Tiene más peso”, añadió.

