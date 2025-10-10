El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó a través de su red social X que no convalidarán el llamado del Congreso de la República para enfrentar la moción de vacancia contra su defendida, llamada tras los últimos hechos de violencia ocurridos en el país.

“Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!”, precisó.

El letrado sostuvo que “lo legal no siempre es justo”, ya que el derecho a la defensa siempre exige un plazo razonable, aunque la ley pida actuar “de inmediato”.

Precisó que todo proceso parlamentario, cuya decisión afecta derechos constitucionales, poseen mínimas y esenciales exigencias. En ese sentido, Portugal, adujo que el derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas.

“Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”, recalcó.

La presidenta Dina Boluarte enfrenta el punto más crítico de su Gobierno al ser vacada. Foto: GEC / JAIRO DIAZ

“Jurisprudencias supremas y de nuestro máximo guardián de los derechos constitucionales en nuestro país (Tribunal Constitucional), castigan esta forma de actuación, así como debates y decisiones trasnochadas. ¡No lo convalidaremos!”, indicó.