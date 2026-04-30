El abogado de Servicios Generales Galaga, Cristian Castillo, anunció que la empresa de transporte, cuyo gerente general está siendo investigado por presunta colusión agravada, va a participar del proceso de licitación para ser, nuevamente, la empresa encargada del despliegue y retorno del material electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Queremos demostrar que Galaga puede ganar en cualquier concurso, porque tiene la capacidad como empresa, tiene la responsabilidad moral como empresa, y tiene la manos limpias porque no ha cobrado ni un sol, ni una dádiva para obtener este contrato”, afirmó el defensor legal.

Juan Alvarado, dueño fundador de la empresa Galaga, habló por primera vez sobre lo ocurrido el día de las elecciones. (Foto: Punto Final)

Asimismo, Castillo aseguró que la licitación del transporte del material electoral fue obtenido gracias a la capacidad técnica que el personal de la empresa tiene “para prepararse a un concurso de tal magnitud”.

“No tenemos la seguridad que vamos a ser los transportadores, pero sí nos vamos a presentar para demostrar que sí tenemos la capacidad y que lo que hemos hecho ha estado bien”, reafirmó.

Galaga no tiene responsabilidad sobre otras empresas

El representante legal descartó que la empresa tenga alguna responsabilidad sobre las compañías que no lograron ganar la licitación en la primera vuelta.

“No es responsabilidad de Galaga que las otras empresas no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla”, aseguró.

Fiscal Reynaldo Había, quien asumirá las investigaciones contra Piero Corvetto y sustentará el pedido de impedimento de salida del país, acudió este miércoles a la Onpe.

Explicó que según el TDR, “solo pedían que pongas contratos de S/ 4.5 millones o más”. “AFE tiene más de S/ 30 millones de contratos con el Estado. Todo el Ministerio Público lo trabaja AFE; entonces, que no haya presentado la experiencia no es culpa ni de Galaga ni de los funcionarios de ONPE”, puntualizó.