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De acuerdo al abogado, Galaga no es responsable que las otras empresas, que participaron en la licitación del transporte, "no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla". Foto: composición GEC
De acuerdo al abogado, Galaga no es responsable que las otras empresas, que participaron en la licitación del transporte, "no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla". Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El abogado de Servicios Generales Galaga, Cristian Castillo, anunció que la empresa de transporte, cuyo gerente general está siendo investigado por presunta colusión agravada, va a participar del proceso de licitación para ser, nuevamente, la empresa encargada del despliegue y retorno del material electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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