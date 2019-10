Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava Guibert, solicitó hoy a las autoridades reforzar la seguridad del exministro de la Producción, de su familia y la suya, luego de que su cliente declarara ante el equipo especial Lava Jato que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata entregó fuertes sumas de dinero al fallecido expresidente Alan García.

“He recibido llamadas, además de decirme mil lisuras, me pedían que ‘haga callar al traidor y que con la estrella no se meta’. ¿Quién es el traidor? No es difícil de presumir que para ellos es Nava y qué es la estrella que quieren proteger, me imagino que es el Partido Aprista. Más allá de entrar en pánico, lo que se ha hecho es valorar ciertas cosas”, dijo en Canal N.

Noblecilla afirmó que estuvo a punto de renunciar a la defensa legal del exsecretario general de la Presidencia de la República, pero decidió no hacerlo a fin de “no ceder ante criminales”.

El letrado también dijo que su patrocinado “tiene cómo probar” sus declaraciones. Añadió que Nava Guibert fue “testigo presencial” de las entregas de dinero que Barata le hizo a García Pérez.

Y aunque evitó precisar si el exministro de la Producción se ha acogido a la colaboración eficaz o a la confesión sincera, Noblecilla indicó que “está actuando participativamente” en el proceso.

“La versión que ha dado mi patrocinado es personal, que está basada en una experiencia. Todo lo que ha dicho nada es cierto”, remarcó.

Adelantó que a las 3:30 de la tarde tienen una audiencia que consideran determinante en el proceso.

En esta diligencia, el Poder Judicial evaluará el pedido hecho por Luis Nava para pasar de una orden de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Explicó que el exsecretario general de la Presidencia no se encuentra bien de salud.

“Esperamos tener una buena respuesta de parte de las autoridades”, expresó.

Para finalizar, señaló que su cliente está dispuesto a declarar cada vez que el equipo especial Lava Jato se lo requiera.

“Nava está participando activamente para apoyar no tanto la tesis del Ministerio Público, sino a que lleguemos a la verdad”, acotó.

La loncheras de Barata para García

Luis Nava, según informó IDL-Reporteros, contó ante el equipo especial Lava Jato que entre abril y mayo de 2006, Barata se reunió con García Pérez “entre cinco a seis veces en el local de campaña del Partido Aprista” de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Miraflores.

“[Estas citas eran] generalmente en las tardes, a las cinco de la tarde”, añadió.

También refirió que el exejecutivo de Odebrecht “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar”, en cada visita al exjefe de Estado.

Agregó que pensó que Barata, al que describió como un hombre elegante, llevaba esa lonchera con su almuerzo, porque debía tener una dieta especial.

Sin embargo, Nava precisó que el empresario brasileño le entregó “entre cinco o seis loncheras de US$60.000” a García Pérez.

El exsecretario general de la Presidencia de la República indicó que las siguientes entregas que Barata hizo al fallecido líder del Partido Aprista se hicieron cuando este ya ejercía el cargo de jefe de Estado. Según informó IDL-Reporteros, el exrepresentante de Odebrecht le dio al exmandatario US$60.000 (el 31 de diciembre de 2006), US$600.000 (el 6 de abril de 2007) y US$20.000 (el 27 de setiembre de 2007). Todo este monto suma US$680.000.

LIMA 26 DE AGOSTO DEL 2010. CEREMONIA DE PRESENTACION Y AGRADECIMIENTO POR CONTRIBUCION DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DEL GRAN TEATRO NACIONAL EN SAN BORJA. FOTO: LINO CHIPANA OBREGON. LINO CHIPANA | EL COMERCIO

El exministro de la Producción, además, dijo que tiene conocimiento que estas entregas se realizaron en Palacio de Gobierno.

Añadió que en una de estas reuniones, Barata le regaló a Alan García un reloj suizo Patek Phillippe.

“Para mí nunca me ha dado dinero y de las entregas anteriores nunca me las entregó a mí”, sostuvo Nava.

Por medio de su cuenta de Twitter, Erasmo Reyna, quien fue abogado de Alan García hasta el día de su muerte, calificó de “falsas” las declaraciones brindadas por Nava.

“Declaraciones falsas y sin fundamento las que habría brindado Luis Nava a fiscal Pérez que, además, contradicen a Barata. Todos los bienes y rentas, ingresos y egresos están debidamente fundamentados en caso de Alan García. Otra patraña más que será desmentida”, tuiteó.