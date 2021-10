Raúl Noblecilla, abogado de Vladimir Cerrón, defendió la designación de Luis Barranzuela como nuevo ministro del Interior. Señaló que se trata de una persona capacitada para el cargo y descartó que exista algún conflicto de interés.

“Conozco a Barranzuela desde las aulas universitarias, puedo dar fe de que es un hombre íntegro, que es una persona que quiere dar mucho por el país, no solo lo respaldamos sino que rechazamos el ataque de la derecha y el fujimorismo y de todos los que intentan que aquí no cambie nada”, aseveró la noche de este martes en Canal N.

“El ministro ha empezado ya a trabajar, ha trabajado en el Vraem, no hace trabajo de escritorio, tenemos que estar vigilantes, pero que en menos de 4 días se quieran resultados me parece muy brusco”, agregó.

En cuanto a los cuestionamientos en contra de Barranzuela Vite por las más de 150 sanciones que tuvo cuando perteneció a la Policía Nacional, Noblecilla dijo que esto se debió a que el actual ministro se veía forzado romper las normas pues no lo dejaban continuar con sus estudios de Derecho.

“Esas sanciones no tienen una naturaleza penal, me consta porque en esa época yo era su compañero de universidad, él se escapaba del cuartel porque no le daban permiso, no lo dejaban estudiar, se tenía que poner al frente, era sancionado”, refirió.

Asimismo, descartó que exista un conflicto de interés en su designación, pues, si bien fue abogado de Perú Libre en la investigación que actualmente se sigue contra el partido, explicó que como ministro no puede disponer ni anular allanamientos del Ministerio Público.

Cabe indicar que la semana pasada dos informes del diario El Comercio revelaron información comprometedora del ministro.

Uno de ellos refiere que Barranzuela suma un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo, mientras que el otro mostró que ha trabajado en el estudio de abogados que ha patrocinado al congresista Guillermo Bermejo, al ex primer ministro Guido Bellido, al partido Perú Libre (PL) y al fundador de esa agrupación política, Vladimir Cerrón.

