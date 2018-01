El abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Tello, afirmó este lunes que no hay impunidad en la gracia presidencial otorgada a su defendido pues no se ha anulado la reparación civil que deberá pagar el ex mandatario.

“Uno de los motivos que esta defensa sostiene para decir que no ha habido impunidad en la resolución de indulto es que el tema de la reparación civil queda subsistente totalmente. La propia resolución del 24 de diciembre dice claramente eso, por lo que obviamente no se puede alegar, bajo esa lógica, impunidad”, dijo en diálogo de Canal N.

“Que las partes hagan valer su derecho en la instancia pertinente son sus derechos. El presidente es consciente, y esta defensa también, que lo que ha ocurrido luego del 24 de diciembre es el perdón de la pena y no de la totalidad, incluso, sino de la pena que faltaba por cumplir: 12 años aproximadamente”, acotó.

Cabe mencionar que el procurador anticorrupción Amado Enco señaló el pasado sábado que el pago por más de S/51 millones que tiene pendiente Fujimori Fujimori por concepto de reparación civil no caduca en tanto no sea cancelada y aseguró que su despacho insistirá en el cobro de la deuda.

De otro lado, Pérez Arroyo sostuvo que ha pedido que la defensa de Alberto Fujimori participe en la audiencia que realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el próximo 2 de febrero.

Según dijo el abogado, en dicha cita participarán el Estado peruano y la defensa de las víctimas, pero “se está intentando formar parte de esta audiencia porque lo que se resuelva siempre va a afectar directa o indirectamente al ex presidente Fujimori”.

“Esta no es una audiencia de revisión sino una de supervisión, supervisión de los compromisos que el Estado peruano asumió en las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Los fueros, en este sentido, tienen un sentido limitado por lo que significa el motivo de la audiencia del 2 de febrero. Uno de los compromisos es que el Estado no se haya entrometido en lo que significa la propia sentencia y logrado una impunidad al respecto. Impunidad en este caso significan muchas cosas. Aquí se ha dado un indulto por razones humanitarias”, remarcó.

Finalmente, Miguel Pérez Arroyo señaló que asumirá todos los temas legales que conciernan a Alberto Fujimori, así como los que se puedan suscitar próximamente.

“Ese es el encargo que me ha pedido el ex presidente. Con mucho gusto y humildad lo tomo […] Si no creyera en la defensa no habría aceptado la misma”, concluyó.

MÁS EN POLÍTICA...