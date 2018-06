Abogado de Humala exige mayor rigurosidad a Comisión Lava Jato

El abogado del ex presidente Ollanta Humala, Alberto Otárola, consideró que existe “falta de rigurosidad y de acuciosidad” en la Comisión Lava Jato. Ello, según comentó, porque conoció a través del sitio web del Parlamento que la sesión para la que el otrora jefe del Estado fue citado cambió de fecha.

Precisó que al no haber sido informados formalmente del cambio de fecha, tanto él como su defendido no se dan por notificados de la reprogramación.

“No sabemos ni cuándo va a ser la reunión; o sea por una cuestión ya que parece un chiste, pero no sabemos cuándo va a ser la sesión. Si el lunes, martes, miércoles: no sabemos”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

El también ex ministro criticó que el grupo investigador presidido por Rosa Bartra (Fuerza Popular) no haya respondido sobre “qué quieren que el ex presidente declare”.

“Ni siquiera ha respondido la presidenta de la comisión, sino un funcionario de la Comisión, lo que es una falta de respeto a un ex presidente de la República”, cuestionó.

Otárola exigió mayor seriedad a la Comisión Lava Jato; puesto que “si esto sucede con un ex presidente de la República, cómo se dará en el caso de cualquier ciudadano que es citado en el seno de estas comisiones”.

Finalmente, recordó que el ex presidente ha brindado su manifestación a todas las comisiones que lo han requerido.

Sin embargo, indicó que “en este caso la comisión tiene que adecuar su proceder a lo que establece la Constitución” para que Humala Tasso asista.



Según la agenda difundida por la Comisión Lava Jato, el ex mandatario está citado para la sesión del martes 5 de junio en la cual deberá responder, entre otros hechos, por su participación en la concesión del Gasoducto Sur Peruano; la venta de acciones de Kuntur Transportadora de Gas a Odebrecht y su participación en la suscripción de las adendas al contrato de concesión de Trasvase Olmos.