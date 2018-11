Abogado Humberto Abanto ya no defenderá a Ana Herz y Pier Figari

El abogado Humberto Abanto confirmó que ya no se encargará de la defensa legal de Ana Herz y Pier Figari (asesores de Keiko Fujimori) en el proceso que se les sigue por los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, para la campaña electoral del 2011.

"Para evitar un posible conflicto de interés, prefiero quedarme con un solo cliente [Jaime Yoshiyama], con el primero que tuve en este proceso", exclamó.

Humberto Abanto manifestó a El Comercio que tomó esa decisión tras la confesión de Jorge Yoshiyama revelada ayer y lo señalado por su cliente Jaime Yoshiyama, quien le dijo que ni Keiko Fujimori ni Herz ni Figari sabían de la entrega de dinero.

"La declaración de Jorge [Yoshiyama] en mi opinión podría crear una incompatibilidad o un conflicto de intereses, para evitarlo me aparte [de la defensa de Herz y Figari]. No solo pedí que designaran otro abogado sino que revocaran mi designación como su abogado", precisó.

El abogado dijo, además, que quería evitar que la declaración de Jaime Yoshiyama pueda ser tomada como una maniobra de la defensa.

Abanto también se refirió a la declaración de Jorge Yoshiyama a la fiscalía. Admite que no se lo esperaba. "Para mí fue sorpresivo, pero no constituye ningún peligro, por eso me vieron tranquilo. No creí que se pudiera producir en ese instante, pero no es ilógico, ni desleal, dijo la verdad", sostuvo.

El abogado adelantó que la estrategia de defensa de Jaime Yoshiyama seguirá siendo la misma. "No habrá variación, pues aquí no hay dinero de Odebrecht, lo que hay es dinero lícito", expresó.

Negó que su cliente se vaya a acoger a la confesión sincera o a la colaboración eficaz.

"Esos son instrumentos que usa quien ha cometido un delito. Recibir un aporte aunque vaya más allá de lo que los límites administrativos indican no constituye delito, la simulación de los aportes tampoco contituye delito cuando el dinero tiene origen lícito", dijo.

Finalmente, Abanto manifestó que su patrocinado tiene la voluntad de aclarar la procedencia del dinero que entregó a su sobrino Jorge Yoshiyama y que espera que la fiscalía tome la decisión de recoger su declaración en Miami.​