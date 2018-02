Minutos antes de las 11 a.m. arribó a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos Carlos Kauffman, abogado del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

Tras llegar anoche a la capital peruana, Kauffman acudió a la sede fiscal para sostener una reunión con el fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, a fin de ultimar detalles y realizar las coordinaciones respectivas para la declaración de Barata.

Como se informó, Jorge Barata aceptó ser interrogado por fiscales peruanos. La diligencia está prevista para el 27 y 28 de este mes en Sao Paulo, según confirmó la defensa legal del empresario.

A su salida, Kauffman evitó dar detalles a la prensa sobre su reunión con Vela. Sin embargo, indicó que su patrocinado Barata está a disposición para declarar ante la fiscalía.

Así, se busca concretar un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata a fin de que revele los presuntos sobornos o aportes realizados por Odebercht a políticos peruanos. Él tiene actualmente la condición de testigo.

Resaltó además el compromiso de Vela para que las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht no serán compartidas con el procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, con el fin de que no presente medidas contra él.

De acuerdo a lo previsto, el primero en interrogar a Barata el 27 de febrero sería el fiscal Germán Juárez, quien investiga al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Al día siguiente, lo hará su colega José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular.