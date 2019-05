Abogado de José Miguel Castro: "Mi cliente no reconoce su voz en esos audios"

El abogado de José Miguel Castro, Benji Espinoza Ramos, afirmó, durante la audiencia en la que se evaluaba la prisión preventiva contra su patrocinado, que solicitará una pericia fonética de los audios difundidos por medios de comunicación que revelan una comunicación entre el ex funcionario edil, Susana Villarán y Gabriel Prado.

Según indicó, José Miguel Castro “no reconoce su voz” en dicho audio, por lo que una pericia deberá confirmar si el material fue manipulado o editado.

“Debo manifestar que mi cliente me ha señalado que no reconoce su voz en esos audios que se han propalado y por eso es que la defensa solicitará -como corresponde- que se haga una pericia fonética de homologación de voz para establecer de modo pericial, si esa voz que aparece en los audios le corresponde a José Miguel Castro o no, si esos audios han sido editados o manipulados, si el recojo y la incorporación de esa evidencia ha seguido el respeto de la cadena de custodia”, afirmó ante el juez Jorge Chávez Tamariz.

En ese sentido, criticó que el Ministerio Público haya incorporado los audios como parte de la evidencia en contra de José Miguel Castro, sin que hayan podido hacerle observaciones al mismo.

“La fiscalía presenta como elementos de convicción las transcripciones, reproducciones de información que han tomado sin la posibilidad siquiera de que la defensa de José Miguel Castro pueda participar y hacer observaciones, entonces ¿nosotros tenemos que creer lo que la fiscalía hace?”, cuestionó.

Como se recuerda, ayer América Noticias difundió un nuevo audio en el que Castro le indica a Gabriel Prado cómo actuar frente a las pesquisas fiscales sobre la titularidad de la cuenta a su nombre en la Banca Privada de Andorra.

Asimismo, Cuarto Poder reveló el último domingo, una conversación de setiembre del 2017 entre la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán y los ex funcionarios de su gestión, José Miguel Castro y Grabriel Prado en el que esta expresa su preocupación porque se llegue a conocer que ella y Castro solicitaron “tres palos verdes” (US$3 millones) a Odebrecht para la campaña por el No a la revocación.

“Yo me devano, ¿entiendes?, si es que eso va a aparecer en cualquier momento de buena fuente”, se le escucha decir.