Abogado de Ollanta Humala afirma que no hay razones para solicitar prisión

Tras conocerse que la Fiscalía pide 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, su abogado Julio César Espinoza aseguró que el ex mandatario y su esposa, Nadine Heredia, están cumpliendo con la comparecencia que el Poder Judicial dictó en su contra, por lo que no corresponde agravar las medidas restrictivas.

"Los señores Humala y Heredia están cumpliendo de manera estricta con sus restricciones. No hay ninguna razón para que pueda haber alguna medida más grave o restrictiva, en absoluto", señaló el abogado en declaraciones a RPP.

Espinoza anotó que, hasta esta mañana, no habían sido notificados formalmente de que el Ministerio Público había presentado la acusación por presunto lavado de activos contra el ex presidente y la ex primera dama.

"(El delito de lavado de activos) es la gran discusión que ahora ingresa a una etapa esencial porque, lo que se diga en el caso Humala Heredia tendrá consecuencias innegables en a discusión de todos los distintos casos de aportes de campaña", señaló el abogado.

Julio César Espinoza manifestó que, durante el juicio oral, demostrarán que un aporte con fines ideológicos no puede tener consecuencias penales para descartar la denuncia de lavado de activos.

Sin embargo, reiteró que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia cuentan con evidencia que permitirá descartar que los aportes de origen internacional en las campañas presidenciales se hayan producido.

El fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público, Germán Juárez Atoche, presentó oficialmente la denuncia contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros implicados en el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habrían recibido en las campañas del 2006 y el 2011.

Contra el ex presidente, la fiscalía pide 20 años de prisión, mientras que contra su esposa solicitan 26 años.