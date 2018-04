Luiz Antonio Mameri, ex director de Odebrecht en América Latina y Angola, dijo que —junto a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora— autorizó la entrega de un aporte para la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2011, pero precisó que no le consta si el monto finalmente se entregó. Así lo señaló Julio César Espinoza, abogado del ex presidente, luego de que el ex ejecutivo respondiera preguntas del fiscal de lavado de activos Germán Juárez este miércoles en Sao Paulo, Brasil.

Más temprano, Fuentes de El Comercio indicaron que Mameri contó a las autoridades peruanas que él autorizó la entrega de US$3 millones de dólares para la campaña presidencial de Humala tras una orden de Marcelo Odebrecht mediante una llamada telefónica.

Cabe recordar además que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata –en dos interrogatorios– ya confesaron ante los fiscales peruanos que la empresa sí aportó a la campaña que llevó a Ollanta Humala a Palacio de Gobierno en el 2011.

Mas para Espinoza, la declaración de Mameri no ha aportado ningún dato más allá de lo que ya se conocía.

“El objetivo de esta diligencia era saber si los funcionarios más importantes de Odebrecht conocían o fueron informados o les reportaron el resultado de este supuesto aporte y él ha sido bastante reiterativo en afirmar que no conoce si eso finalmente se produjo. Y eso, desde nuestra posición, debilita la tesis del a fiscalía en ese aspecto”, comentó Espinoza a RPP.

Según agregó, Mameri señaló que lo que conoce sobre Humala al día de hoy lo sabe por información periodística.

“El otro dato muy importante es que el fiscal le ha preguntado si él conoce cuál era el significado de las famosas siglas ‘OH’ de la planilla registrada por el informe de la Policía Federal Brasileña. Mameri ha señalado que desconoce si esas siglas se refieren al señor Humala o a cualquier otra persona o cualquier otro proyecto”, aseveró.

De otro lado, dijo confiar en que el Tribunal Constitucional resuelva que Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia sigan el proceso por presunto lavado de activos que se les sigue en libertad o con las restricciones que se les pueda señalar.

