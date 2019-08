Nakazaki considera "inhumano" pedido fiscal de prisión preventiva para PPK 

César Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK), calificó de “inhumano e injusto” el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, quien solicitó al Poder Judicial que se revoque la medida de arresto domiciliario en contra de su defendido y se le imponga prisión preventiva.

“Como es de conocimiento público, Kuczynski vive solo, no vive con su familia, su única compañía son sus amigos y sus amigos son sus amigos de toda la vida, que son los que lo visitan, por eso es inhumano e injusto este pedido para llevarlo a la cárcel”, afirmó en diálogo con RPP.

Según el registro de visitas a la residencia de PPK, el exmandatario tuvo citas durante su detención domiciliaria con la vicepresidenta Mercedes Araoz y los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta, lo que según el fiscal Pérez atentaría contra el mandato de prisión domiciliaria que impide que mantenga reuniones de carácter político.

Al respecto, César Nakazaki explicó que la prohibición que tiene el exmandatario es de realizar actividades políticas y que eso no se está vulnerando con las visitas de los legisladores, ya que -además- Pedro Pablo Kuczynski está centrado en su “quehacer judicial y en sus temas de salud”.

“Ayer nos hemos enterado en la noche que los fiscales han ido a incautarle a la Policía los registros de visita y ahora en la mañana a través de la prensa nos enteramos de este pedido absolutamente injustificado porque la prohibición es que PPK no puede tener reuniones sociales, que es algo muy distinto a visitas y lo que no puede realizar son actividades políticas y es evidente que no está realizando ninguna actividad política", explicó.

Además, señaló que esta prohibición está siendo revisada en la Corte Suprema por tratarse de una prisión domiciliaria por el caso Westfield y no por aportes de campaña, en el marco del caso Odebrecht.

“La medida de restricción todavía está siendo objeto de revisión por la Corte Suprema porque recordemos que es el caso Westfield, no es aportes de campaña, acá no está el partido Peruanos por el Kambio, acá no es un tema político, es el tema Westfield”, precisó.

“El caso Westfield no es un caso de campaña política, no hay modo alguno de que esa medida se mantenga, esa medida la va a eliminar la Corte Suprema en unos meses, que tiene sus tiempo en las casaciones, pero pretender meter a la cárcel a Kuczynski, yo pregunto, ¿quién medianamente puede confinar que Pedro Pablo Kuczynski realiza actividad política hoy?”, cuestionó.

Finalmente, Nakazaki consideró que el pedido fiscal será rechazado ya que hay sustento para que el expresidente mantenga el arresto domiciliario por presentar un diagnóstico médico de fibrilación ventricular.

“Si la prisión preventiva fue rechazada una vez porque el juez tuvo la sensatez que también deberían tener los fiscales, yo creo que esa misma sensatez se va a mantener ahora, más aún [porque] hay control estricto de la policía, control médico permanente, hay varios informes médicos que hablan de la fibrilación ventricular de Pedro Pablo Kuczynski y la necesidad de que tenga cierto afecto, que tenga cierta compañía para que este tratamiento pueda prosperar”, aseveró.