El abogado Gonzalo del Río, defensor del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dijo que la empresa Latin American Enterprise Fund (LAEFM) no tuvo relación con las asesorías que First Capital, compañía del chileno Gerardo Sepúlveda, le brindó a la constructora brasileña Odebrecht en proyectos ejecutados en el Perú.

LAEFM fue el fondo de inversión matriz que constituyó PPK en Miami, Estados Unidos.

“Lo relevante es que LAEFM y First Capital no han tenido absolutamente ninguna relación en asesorías financieras que Odebrecht ha comunicado que han sido realizadas por el señor Sepúlveda”, manifestó Del Río.

Según informó el programa de televisión “Cuarto Poder”, en 1996 un grupo de abogados fundó la empresa Xycom Development Chile S.A., un fondo de inversiones que representó Sepúlveda.

Xycom, de acuerdo a un documento de la calificadora de riesgos estadounidense Standard & Poor’s, era un fondo chileno administrado por Latin American Enterprise Fund.

En el 2010, Xycom absorbió a First Capital, pero el nombre de First Capital se mantuvo.

Al respecto, Del Río explicó que “más allá de que una empresa haya pertenecido o no a LAEFM, que es este fondo que maneja el presidente, yo te puedo asegurar que no hay una vinculación entre First Capital y LAEFM”.

“Puede haber la constitución de una compañía que haya sido parte de LAEFM. Eso es natural en las estructuras de fondos de inversión, es natural en las empresas de carácter colectivo, que tienen a varios participantes que la integran”, añadió.

El abogado de PPK reiteró que a los largo de los años, Sepúlveda ha trabajado en First Capital y en Westfield Capital, que también le pertenece al mandatario.

“Esa diferencia es fundamental porque Sepúlveda, a lo largo de muchos años, ha trabajado en las dos empresas, en la que es de su propiedad, y también ha sido un asesor financiero de Westfield”, refirió.

Del Río detalló que en los periodos en los PPK ejerció un cargo público, el presidente “no actuaba” ni gestionaba Westfield Capital, sino lo hacía Sepúlveda.

“El presidente no actuaba, no gestionaba la compañía, la gestionaba Sepúlveda, que era su socio natural en la compañía”, acotó.

A inicios de diciembre pasado, Odebrecht informó a la Comisión Lava Jato que Westfield Capital realizó siete consultorías para dicha constructora brasileña entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por US$782.207.