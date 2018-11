Abogado de Toledo: Declaración de Vizcarra politiza un asunto judicial

Roberto Su, abogado del prófugo ex gobernante Alejandro Toledo, consideró que la declaración del presidente Martín Vizcarra sobre la extradición de su defendido politiza un asunto judicial.

Según dijo, los comentarios del mandatario, en el sentido de que antes de que concluya su gobierno, Toledo estará en el Perú respondiendo a la justicia, atenta contra la autonomía de los Estados Unidos para resolver el pedido de extradición.

“He escuchado y he leído la declaración del presidente de la República. Realmente me sorprende porque la extradición no depende de una persona, sino del país en este caso Estados Unidos”, indicó.

En diálogo con El Comercio, el abogado de Toledo dijo que más parece una “promesa de campaña” para “congraciarse con la población” y deslizó, además, que podría tratarse de una "cortina de humo".

Sin embargo, estimó que ese pronunciamiento no será usado como argumento de defensa.

El abogado Roberto Su precisó que el expediente de extradición por el caso Odebrecht se encuentra en el Departamento de Estado norteamericano, que es la primera etapa. De ser aprobado, añadió, será remitido al Departamento de Justicia, donde concurrirá los representantes de ambas partes.

"Eso aún no ocurre. No sé de dónde saca el presidente que antes que se vaya, será extraditado el ex presidente Alejandro Toledo", estimó.

En declaraciones para Radio Santa Rosa, el presidente Vizcarra señaló que el proceso de extradición desde un país como Estados Unidos es engorroso y largo y puso como ejemplo el caso de Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá que pudo ser extraditado luego de tres años.

"Estamos haciendo un seguimiento permanente a través del Ministerio Justicia y Derechos Humanos, así como de Relaciones Exteriores. Pero ahí dependemos de procedimientos de los Estados Unidos que son engorrosos y largos", indicó Vizcarra.

El 25 de mayo pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el cuadernillo de extradición contra Alejandro Toledo fue entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que siga su curso interno.

Toledo tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra como parte de las investigaciones por el presunto pago de un soborno de US$20 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de las licitaciones de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.