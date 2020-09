La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público dispuso que se lleve a cabo una indagación de oficio contra la fiscal Rocío Sánchez, integrante del equipo especial dedicado a investigar el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por presuntas irregularidades en el manejo de la información que ha recabado durante todo el proceso.

Según se lee en la disposición de la oficina, firmada por la fiscal adjunta superior Silvana Rejas Cevasco, esta instancia decidió iniciar la indagación tras la publicación del informe en el diario La República del 27 de setiembre último, donde se indica que hay fiscales superiores y supremos que sufren “serias dificultades para avanzar” en su trabajo, ya que Rocío Sánchez no responde requisitos de información.

Entre los casos que ha evaluado pertinentes la oficina de control interno, se encuentra un informe que habría enviado el coordinador del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Víctor Tullume Pisfil, a la Fiscalía de la Nación, donde detalla que hay oficios de diferentes carpetas que fueron remitidos a Rocío Sánchez que no han recibido respuesta. A esto también sumó que no se han facilitado corroboraciones en las declaraciones de colaboradores eficaces a su cargo.

“También expuso que la fiscal Rocío Sánchez no ha respondido a los pedidos de intercambio de información para no duplicar esfuerzos, y que igualmente no ha recibido contestación a quienes además, se le ha solicitado un cuadro de información de sus hechos, investigados y delitos, a efectos de evitar duplicidad de investigación [...] sin que a la fecha se haya dado respuesta”, indica el documento al cual tuvo acceso El Comercio.

Otra queja sería la del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien habría reclamado ante la Fiscalía de la Nación que Rocío Sánchez haya decidido levantar la reserva de dos colaboradores eficaces que se encontraban a su cargo: los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Pablo Morales y Miguel Torres.

“Se cuestiona a la fiscal provincial una presunta infracción administrativa por no cumplir con lo dispuesto por sus superiores jerárquicos, al no haber atendido de manera oportuna la información solicitada, lo que además origina retrasos en las investigaciones a cargo de los otros despachos fiscales relacionados al caso”, se lee en la resolución que además atribuye irregularidades al revelar la identidad de colaboradores eficaces.

Tras la ampliación de la indagación, la oficina de control interno dispuso notificar a Rocío Sánchez de esta decisión y otorgarle un plazo de 5 días hábiles para que presente un informe con medios probatorios.

Asimismo, solicitarán a los fiscales del equipo Los Cuellos Blancos del Puerto y Jesús Fernández que remitan documentación relacionada al proceso para esclarecer las indagaciones.

