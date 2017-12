La secretaría de disciplina del Partido Aprista Peruano (PAP) informó que se ha iniciado una investigación preliminar contra los parlamentarios Jorge del Castillo y Luciana León por haber incurrido en infracciones a su reglamento partidario y a sus estatutos.

Tanto Jorge del Castillo y Luciana León, según un comunicado, han violado las normas “considerando el desacato de los acuerdos de la Célula Parlamentaria Aprista como órgano de dirección permanente del PAP […] y los acuerdos del 62° plenario nacional extraordinario”.

Cabe señalar que en el citado plenario, en el que también participó el ex mandatario Alan García, se acordó votar a favor de la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Sin embargo, ya en el Congreso, Jorge Del Castillo y Luciana León votaron en abstención; la misma que finalmente no prosperó por falta de votos a favor.



“Por tales consideraciones y respetando el debido proceso, se procederá a notificar a los compañeros comprometidos”, se lee en el comunicado.

Hace unos días, consultado al respecto, Jorge del Castillo afirmó que no se tomó “ningún acuerdo de votación”. “Siempre con Luciana León dijimos que era un voto de conciencia. No hubo acuerdo. Si no, que me lo muestren, que me lo prueben”, añadió.