El presidente del partido Acción Popular, Mesías Guevara, convocó para el próximo lunes al comité político de su agrupación para evaluar qué acciones tomarán para retirar la candidatura de Luis Valdez a la alcaldía provincial de Coronel Portillo en Ucayali.

Guevara consideró que la postulación de Luis Valdez, quien ha seguido procesos por lavado de activos, narcotráfico y el asesinato del periodista Alberto Rivera, “afecta la imagen del partido”.

“Hay tres alternativas: uno, pedir la renuncia; otra, que por acuerdo del partido el personero retire su candidatura y la tercera es que los militantes y ciudadanos presenten una tacha”, dijo a El Comercio.

El también ex congresista indicó que Valdez fue vetado en abril en un plenario nacional del partido, que a través de una directiva, “delegó al comité político para que pueda hacer estos vetos”.

“Ese acuerdo se trasladó al Comité Electoral Nacional, que debió haber hecho cumplir el acuerdo del plenario nacional. Es un tema que al final ha constituido un desacato”, expresó.

En ese sentido, adelantó que, debido a que el Comité Electoral Nacional no respetó ese acuerdo, se le podrían aplicar medidas disciplinarias. “Un desacato al acuerdo del plenario nacional es una medida muy seria, muy grave”, añadió.

Por su parte, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) se mostró “totalmente” en contra de la candidatura de Luis Valdez y aseveró que “le hace un daño tremendo al partido y su imagen”.

“Preferimos tener candidatos no cuestionados. Él salió librado de todo tipo de culpa, pero nosotros preferimos eso, a pesar de que no hay un impedimento reglamentario. No es bueno para un partido como el nuestro, que está limpio, llevar personas cuestionadas”, indicó a este Diario.