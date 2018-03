El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, anunció que su bancada ha decidido no firmar la moción de vacancia por incapacidad moral que se viene impulsando en el Congreso contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En esa línea, el acciopopulista manifestó que primero es importante escuchar los descargos que el mandatario dé durante su presentación ante la Comisión Lava Jato, prevista para este 16 de marzo, y luego de ello su grupo parlamentario tomará una decisión al respecto.

“Ayer acordamos dejar la firma para después del 16 de marzo, día en que se presenta el señor Kuczynski ante la Comisión Lava Jato. A partir de ahí, tomaremos la decisión y firmaremos, probablemente, pero es algo que no hemos hecho todavía”, afirmó Víctor Andrés García Belaunde a la prensa.

En ese sentido, García Belaunde descartó la versión que horas antes había anunciado el apepista César Villanueva, quien refirió que el parlamentario de Acción Popular Armando Villanueva ya había puesto su rúbrica en el texto multipartidario.

“Descarto que sea la firma de Armando Villanueva, porque este fue un acuerdo del día de ayer. He hablado con sus asesores y me aseguran que él no ha firmado. En Acción Popular hemos decidido escuchar al presidente dar sus descargos y, según eso, tomar una decisión”, acotó.

Sin embargo, Víctor Andrés García Belaunde consideró que PPK sí debe de renunciar a su cargo como presidente, tal como lo señaló en la víspera la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Al respecto, el acciopopulista aseveró que una dimisión genera menos inestabilidad para el país puesto que es más “suave y digerible para la población”.

