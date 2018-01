Acción Popular y APP no cierran puertas al diálogo con Aráoz

Poco antes de la llegada del papa Francisco a nuestro país, la primera ministra Mercedes Aráoz anunció que viene trabajando en una “estrategia de diálogo” y que muy pronto buscará conversar con todas las fuerzas políticas.

Al respecto, los voceros de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) afirmaron que sí aceptarían una eventual reunión con la presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, remarcaron que no guardan muchas ilusiones sobre este tema.

“Nosotros no nos vamos a negar al diálogo nunca, pero creo que es muy difícil establecerlo con una persona que miente, que no es sincera, una persona y un Gobierno que acepta la mentira como una política nacional, como una estrategia para gobernar”, expresó a El Comercio el congresista Víctor Andrés García Belaunde, vocero de Acción Popular.

“De conversar, conversaremos, pero creerle va a ser muy difícil salvo que demuestren en un futuro que lo que están diciendo y haciendo es verdadero”, añadió.

En tanto, el vocero titular de APP, César Villanueva, indicó que desde su grupo parlamentario todavía no comprenden la finalidad de este posible encuentro. “Yo diría que nos encontramos no muy optimistas de lo que se pueda sacar [de la reunión], pero respetuosos de escucharla”, acotó.

En ese sentido, Villanueva indicó que la relación con el Gobierno se encuentra en una etapa difícil luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidiera otorgar el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“No es una resistencia a no dialogar. […] El diálogo es fundamental en una democracia, en una situación política como esta. Para eso, tiene que haber una sinceridad de las partes. Es lo que menos hemos tenido desde el Ejecutivo con todo este tema del indulto y la forma cómo se ha manejado la información sobre ese aspecto”, manifestó.

Por otro lado, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, explicó que su bancada todavía no toma una posición sobre si recibir o no a la primera ministra, Mercedes Aráoz. “Todavía no se ha conversado sobre ese tema”, detalló.

No obstante, a título personal, Becerril aseveró: “Yo lo que veo acá es que este gobierno es calco y copia del gobierno de Ollanta Humala. Cada vez que Humala tenía algún problema, llamaba al diálogo a los principales líderes políticos y a los voceros de la bancada y, sin embargo, no pasaba nada”.

“El Gobierno tiene que entender que el problema del país no se va a resolver con diálogos, se va a resolver en la medida que el presidente y la primera ministra se den cuenta que la presencia de ellos le hace daño al país. […] En lugar de pensar en el diálogo, lo que tiene que hacer, en primer lugar el presidente Kuczynski, es renunciar a la presidencia; lo digo totalmente convencido”, puntualizó.

MÁS EN POLÍTICA: