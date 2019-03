Acción Popular definirá esta semana si respalda informe contra Yonhy Lescano

El vocero de la bancada de Acción Popular, Edmundo del Águila, adelanto que su bancada se reunirá esta semana para decidir si respalda o no el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender a su colega Yonhy Lescano por 120 días sin goce de haber.

“Nos vamos a reunir en estos días para ver el tema”, dijo del Águila a El Comercio.

El portavoz de Acción Popular manifestó que la bancada apoya la posición del comité político del partido que decidió respaldar la investigación.

“Lo manifesté desde un inicio: nosotros lo que hacíamos y respaldábamos, como bancada, [era] el comunicado del comité político. ¿Qué decía este? Que hay que investigar y que si hay que sancionar se sancionará. Estamos en esa línea: se ha investigado, se ha sancionado y ahora nos toca analizar de forma objetiva”, aseveró.

En tanto, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde adelantó que posiblemente la reunión de bancada se desarrolle este miércoles o jueves.

"Nosotros tenemos que tomar una decisión y hemos dicho que no lo vamos a blindar. Así que tomen en cuenta eso. En base a eso, vamos a resolver [si respaldamos o no la suspensión de 120 días]", agregó.

García Belaunde dijo que la presencia de Lescano dependerá si es que este desea participar en esta evaluación, porque no lo pueden “aislar".

En diálogo con El Comercio, criticó que la que la Comisión de Ética Parlamentaria esté otorgando la máxima sanción en la mayoría de casos y que este grupo de trabajo debería distinguir mejor la gravedad de los casos.

"Lo que pasa es que a todos les flechan 120 días que es lo máximo. Aquí hay que establecer algunos parámetros de acuerdo a la falta. Si la falta está bien, 120 días puede resultar a veces poco para algunas faltas muy graves,pero, a veces, resulta mucho para las que son leves", cuestionó.

Añadió que el problema es que el reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria no distingue entre los tipos de faltas y que se debería agregar la calificación de estas dentro del reglamento "para aplicar una gradualidad".

-Suspensión o licencia-

Edmundo del Águila afirmó que no se ha suspendido o solicitado su licencia de la bancada a Yonhy Lescano, porque el comité político del partido no se lo ha pedido. "No, no nos olvidemos que nosotros [la bancada] respondemos al comité político [del partido] y este no se lo solicitó", dijo.

García Belaunde y Del Águila coincidieron que de aprobarse la suspensión de Yohny Lescano en el pleno del Congreso este automáticamente quedará suspendido de la bancada y de las comisiones que integra por seis meses.

"Evidentemente va a quedar suspendido de la bancada por seis meses, porque los 120 días son en realidad [...] 120 días de legislatura. Si se aprueba esto en el pleno, […] él automáticamente va a quedar fuera de la bancada aunque no lo quiera", acotó García Belaunde.