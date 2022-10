La oficina del grupo parlamentario en el Palacio Legislativo era la sede para la cita. Según pudo conocer El Comercio, hasta ese lugar arribaron primero el vocero Elvis Vergara, Ilich López –uno de los miembros de la subcomisión– y Wilson Soto. Luego, cada uno por su lado, llegaron Karol Paredes, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Raúl Doroteo y María del Carmen Alva.

Es decir, en distintos momentos pasada la hora de la convocatoria e incluso luego de informarse la suspensión de la reunión, se hicieron presentes 8 de los 14 miembros de Acción Popular.

No acudieron los otros dos miembros de la subcomisión cuya continuidad se cuestiona, Darwin Espinoza y Jorge Flores. Tampoco Hilda Portero, quien junto a Doroteo y Monteza son actuales alternativas para reemplazar a sus colegas Espinoza, López y Flores por ser miembros de la Comisión Permanente, a menos que la bancada decida reformular su representación en esa última instancia del Legislativo.

Molestia y quejas

Casi unos sesenta minutos después de la hora de convocatoria y cuando internamente ya se había informado de la suspensión de la reunión –a iniciativa del vocero Vergara–, María del Carmen Alva encabezó una comitiva con Silvia Monteza y Edwin Martínez para ingresar a la oficina de la bancada, hablar con el citado portavoz e insistir con la realización de la reunión. No obstante, esperaron en vano y luego todos se retiraron.

La situación, según pudo conocer este Diario, generó molestia entre Alva y compañía, y ha avivado la tensión entre la facción que encabeza la expresidenta del Parlamento y el grupo cercano a ‘Los Niños’ en la bancada. En el primer grupo están también Wilson Soto, Karol Paredes y José Arriola.

Edwin Martínez comentó a El Comercio que cuando entró a la oficina con sus colegas Alva y Monteza, le pidieron a Vergara que lleve a cabo la reunión, pero este les respondió que ya había postergado la misma y se retiró.

“Nosotros teníamos la intención de que [los demás congresistas] vengan, incluso empezamos a llamar a algunos, pero ya el vocero había suspendido la reunión”, comentó Martínez, quien dijo estar a favor de que López, Espinoza y Flores dejen la subcomisión.

Silvia Monteza envió el pasado lunes un oficio al vocero de Acción Popular y también investigado por el Caso 'Los Niños', Elvis Vergara, pidiéndole que renuncie a dicho cargo. / Congreso de la República

El legislador expresó su molestia por lo ocurrido. “No hubo explicación. Él [Elvis Vergara] toma decisiones porque las quiere tomar, así de simple. No comunica, no consulta. De repente ha consultado a los demás; pero a mí, no. Me incomoda, porque uno deja de hacer cosas por ir a una reunión de bancada, y que no se realice a cualquiera le incomoda”, acotó.

Quien también expresó su molestia fue Monteza. Según dijo a este Diario, el vocero le comunicó que se suspendió la reunión por la ausencia de sus colegas y porque varios de estos estaban ocupados con otras labores. “Lamentablemente se tenía que ver hoy [martes] por la responsabilidad que hay, pero esperemos que mañana [miércoles] sí se dé la reunión a las seis de la tarde”, apuntó.

Luego, en Twitter, criticó: “Indigna y molesta que los legisladores investigados de la bancada de Acción Popular, quienes piden celeridad y transparencia, no llegaron hoy [martes] a una reunión interna programada, donde se iba a tomar decisiones importantes. Esto demuestra la ‘clara’ disposición de algunos colegas”.

Justificación y continuidad

Consultado El Comercio sobre la suspensión de la reunión, Elvis Vergara justificó la medida: “Tenemos que estar la mayoría. Si no está la mayoría, ¿qué podemos hacer? No podemos tomar decisiones un grupo minoritario”. Luego refirió que, pese a que López no está en la lista de congresistas con procesos penales y que por ello no pueden integrar comisiones fiscalizadoras, su exhortación es que plante su cambio en la subcomisión.

En la reunión, precisamente, Monteza iba a plantear que se incluya en agenda su pedido para que Vergara considere su renuncia a la vocería titular de la bancada. Sobre el asunto, este respondió que toma el requerimiento como “una recomendación saludable y lo vamos a evaluar en su momento”.

“Yo he puesto mi cargo a disposición hace ya buen tiempo, a inicios de setiembre. Los colegas en su mayoría, en una reunión donde estuvieron todos los congresistas, decidieron que continúe en la vocería. No tengo ningún problema en volver a poner mi cargo a disposición. Es algo que a mí no me favorece a título personal en nada, más bien es un sacrificio en favor de la bancada”, agregó Vergara.

#AHORA La bancada de Acción Popular @ApBancada acaba de suspender la reunión programada para las 12 m. para definir la situación de Darwin Espinoza, Jorge Flores e Ilich Lopez, investigados por el Caso Los Niños, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) October 18, 2022

Monteza precisó que, tras su oficio del lunes pidiendo la renuncia de Vergara a la vocería, ningún colega le ha hecho comentarios. “Me mantengo firme, acabo de conversar con Elvis y me dice que no tiene ningún problema en dejar la vocería”, agregó.

A su turno, Martínez indicó estar a favor de que Vergara deje la vocería de Acción Popular. “Debería dar oportunidad a que un correligionario que no esté inmerso en problemas pueda tomar la batuta de la bancada del partido”, subrayó.

La nueva convocatoria es para las 6 p.m. de este miércoles. ¿Qué garantía hay de que Acción Popular, finalmente, evalúe la situación y tome ahora sí una decisión? Un no muy convencido Elvis Vergara concluyó: “Vamos a ver, esperemos que los colegas estén oportunamente para llevar a cabo la reunión. Yo estoy cumpliendo con los requerimientos”.