Luego de asegurar a El Comercio que no existían las condiciones para votar a ninguno de los candidatos para el Tribunal Constitucional, el vocero de Acción Popular, Armando Villanueva, aseguró que su bancada finalmente reconsideró esta posición y decidió votar solo por los candidatos propuestos por ellos. Esto con el fin de “no maltratarlos”.

“Creemos que no estaban dadas las condiciones para elegir, pero no podíamos maltratar a nuestros candidatos. Intentamos comunicarnos con ellos para decirles que retiren sus candidaturas, pero no podíamos ya conversar por el tiempo que tuvimos”, explicó Villanueva. En esa línea, anunciaron al pleno que votarían, pero solo por quienes ellos habían propuesto.

Sin embargo, el vocero de la bancada de la lampa también explicó que quedaron sorprendidos cuando vieron que los dos candidatos propuestos por ellos eran sometidos a votación antes que el resto.

“Fuimos consecuentes con nuestra decisión, pero es algo que no entendemos, porque nuestro candidato debía ser votado después. Nos dimos con la sorpresa de que nuestros dos candidatos fueron los dos primeros puestos a votación. Eso no fue el resultado de ningún acuerdo. En ningún momento conversamos respecto de estos detalles”, aseguró.

Villanueva también negó que su bancada supiera que iba a votar junto con la mayoría parlamentaria para elegir al primer nuevo magistrado del TC.

“No, pues, no. Ese no fue ningún acuerdo. Si se fija en la relación, nuestro candidato estaba en un lugar postergado, no está en el primer lugar”, dijo. “No sabíamos que los demás se pudieran sumar. La mayoría nos puso en esas circunstancias. Nosotros no teníamos ni tiempo de pensar por quién votaban”, agregó.

Con la elección del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, el Congreso pasó a realizar formalmente la elección de nuevos magistrados del TC antes de debatir la cuestión de confianza presentada por el primer ministro Salvador Del Solar. Ayer por la noche, el presidente Martín Vizcarra dijo a Cuarto Poder que si esto ocurría en esa secuencia, daría por denegada la confianza y disolvería el Parlamento.

Sin embargo, Villanueva precisó que la elección ya estaba dada y que este era el “resultado de los juegos políticos que se dan en el Congreso”. En ese sentido, no optará por cambiar el sentido del voto dado. Consultado sobre si estaba consciente de que esto podría desencadenar el cierre del Congreso, aseguró que Acción Popular considera que el Ejecutivo no tiene la facultad para hacer una cuestión de confianza sobre funciones propias del Congreso.