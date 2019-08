Acción Popular, Fuerza Popular y APP lideran simpatías

El porcentaje de ciudadanos que manifiesta sentir simpatía por alguna agrupación política está dividido entre los partidos que actualmente cuentan con representación parlamentaria.

De acuerdo con la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, Acción Popular (AP), Fuerza Popular (FP) y Alianza Para el Progreso (APP) son las agrupaciones que alcanzan mayores cifras de aceptación.

El partido de la lampa aparece primero en la lista con un 14%, mientras que la agrupación liderada por Keiko Fujimori obtiene un 13%. El partido de César Acuña figura con un 9%.

Más abajo aparece el Frente Amplio con un 6%, y el Partido Morado con el 5%.

El sondeo muestra, además, otra cifra reveladora: el 28% de los encuestados expresó no sentir simpatía por ninguna agrupación política en el país. Un 4% no precisa con qué partido es más afín.

Para el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, el liderazgo de Acción Popular en las preferencias se debe a los resultados que obtuvo en las elecciones regionales y municipales. Escenario similar se presenta para Alianza para el Progreso, apuntó.

Sobre Fuerza Popular, explica que pudo congregar apoyo “a pesar del desgaste del Congreso”.

La periodista Mabel Huertas sostuvo que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le ha dado “un rostro” a Acción Popular. “Si bien es un invitado, lo identifican con el partido”, agregó.

“Es un partido longevo y tampoco le ha rozado el escándalo de Odebrecht, es más institucional. En el Congreso, su bancada se ha comportado de forma ecuánime”, declaró.

En el caso de Fuerza Popular, Huertas explica que “hay gente que se identifica con el conservadurismo”.

“El reto para ambos partidos es encontrar un líder, se podría lograr un norte”, dijo.

Sobre Alianza para el Progreso, consideró que César Acuña viene haciendo un “trabajo importante y silencioso en provincias”, tras indicar que sus universidades se han convertido en una especie de “estructura institucional del partido”.

En la misma línea, el analista político Enrique Castillo manifestó que APP “tiene una organización descentralizada” y presencia en varios puntos del país. “Si bien no tiene una ideología, tiene más organización, a diferencia de otras agrupaciones”, señaló.

Para Castillo, el partido de Acuña ya mostraba solidez desde las elecciones generales del 2016, tras conformar una bancada.

Sobre la simpatía que despierta Fuerza Popular, explica que el partido “cuenta con un núcleo duro que siempre ha sido del 15-18%. Es difícil que cambien de opción. Cuando hablas de Fuerza Popular, también hablas de Cambio 21”.

El periodista consideró que el primer lugar de Acción Popular se debe a la presencia ganada en los últimos años, “con Alfredo Barnechea y Jorge Muñoz”.

“Además no han estado involucrados en los recientes casos de corrupción. Ha permitido que mantengan su institucionalidad. Siempre han tenido resultados en elecciones”, afirmó.

–Descontento–

“Eso no es novedad, finalmente nadie gana. La gente ve a la política como algo malo. Prefieren no involucrarse en la política”, sostuvo Mabel Huertas sobre el 28% de ciudadanos encuestados que no manifiesta simpatías por algún partido político.

En tanto, Alfredo Torres explica que esta indiferencia por los partidos representa una nueva oportunidad para la aparición de un ‘outsider’ en la próxima campaña presidencial.

“Hay un espacio abierto para nuevas opciones, nuevos rostros. La gente está desencantada. Esto permite que surjan los ‘outsiders’”, expresó.

–Personajes–

La encuesta de El Comercio-Ipsos también muestra que no ha habido muchos cambios en las simpatías de los ciudadanos hacia diferentes personalidades políticas.

En primer lugar continúa el alcalde de La Victoria, George Forsyth, con un 13% de aceptación. El mes pasado registró el mismo porcentaje.

Le sigue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple con una orden de 36 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht.

La exparlamentaria cuenta con el 10% de respaldo entre la ciudadanía.

En tercer lugar aparece Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, quien figura con un 8% de respaldo, cuatro puntos más que el mes anterior.

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, cuenta con el 6% de la simpatía de los encuestados.

El mismo porcentaje de aceptación registra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Debajo de él aparece Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, quien obtiene el 5%. César Acuña tiene el 4% de las preferencias, mientras que Gregorio Santos y Daniel Salaverry, el 3%

Un 28% de los encuestados respondió que no simpatizaba con político alguno.