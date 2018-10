Acción Popular: la lampa resurge tras victoria de Jorge Muñoz en Lima

Desde 1980, Acción Popular no obtenía importantes resultados en las elecciones municipales en Lima. Aquel año, el partido llegó a la alcaldía capitalina con Eduardo Orrego Villacorta, tal y como había ocurrido con Luis Bedoya Reyes en 1963. Pero desde la última ocasión, han pasado 38 años para que la agrupación de la lampa resurja en el espectro político, esta vez con Jorge Muñoz como próximo burgomaestre.

Los números hablan por sí solos. En 1980, Acción Popular colocó a 22 alcaldes distritales en Lima tras los comicios del 23 de noviembre. Sin duda, un voto impactado por los resultados de las elecciones presidenciales de meses atrás, en mayo, cuando Fernando Belaunde Terry —fundador de la agrupación política—llegó a la presidencia de la República por segunda vez.

Sin embargo, en las 10 elecciones siguientes hasta el 2014, el partido participó en 7, aunque sin resultados satisfactorios: en ninguna logró volver a colocar a un alcalde metropolitano y a lo máximo que llegó fue a colocar 5 alcaldes distritales en 1993. En este 2018, en tanto, son 14 las autoridades distritales electas en la capital, según los primeros resultados.

—Sin dirigencia reconocida—

¿Cómo llega Acción Popular a este escenario? Lo hace en medio de una crisis interna que ha llevado a que su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) —máximo organismo ejecutivo e integrado por la secretaría general nacional y otras secretarías— no se encuentre actualmente reconocido por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.



Así, el partido recae en la presidencia del ex congresista Mesías Guevara —quien además ha pasado a segunda vuelta en las elecciones regionales en Cajamarca— y de la vicepresidenta Bertha Arroyo de Alva. “El presidente del partido no es una figura ejecutiva, no tiene atribuciones que tiene un secretario general. Puede convocar a plenarios, a congresos. Las funciones mayores descansan en el secretario general del partido, que hoy no existe”, advierte en diálogo con El Comercio el legislador Víctor A. García Belaunde.

El origen de la reciente crisis se remonta a las elecciones de la dirigencia partidaria del 23 de agosto del 2015, donde Rafael Vásquez Neyra resultó electo como secretario general. Sin embargo, impugnaciones desde la interna ante el JNE causaron que este anulara la inscripción del citado representante y más de 20 dirigentes.

Aún en medio de ello, el 2 de julio del 2017 se realizaron nuevas elecciones —por entonces calificadas como “espurias” por Guevara— resultando electo el congresista Edmundo del Águila como secretario general. Pero esta dirigencia tampoco se llevó a inscribir ante el JNE. Del Águila explicó que tuvo que retirar su solicitud para que los candidatos del partido para las Elecciones 2018 no tuvieran inconvenientes en su inscripción. Si seguía ese trámite, “corríamos el riesgo de no poder inscribir a los candidatos. Porque para poder atender la solicitud de inscripción de los candidatos no tiene que quedar nada pendiente”, explicó el parlamentario a este Diario.

La evidencia de la crisis se dio incluso cuando, el 2 de julio pasado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibió de Acción Popular la información financiera correspondiente al 2017. Se trató de documentos en blanco. Mesías Guevara explicó al organismo mediante un oficio lo siguiente: “Como es de conocimiento de la ONPE, nuestro partido carece de representación legal, contador y tesorero debidamente acreditados en el ROP, por lo que en calidad de presidente del partido presento los formatos mencionados sin información. Quedando pendiente la regulación correspondiente”.

“El partido lamentablemente está en un pequeño desfase interno. Pero rescatando lo bueno, finalmente en las elecciones municipales los que pasan a la conducción partidaria son los candidatos. Y eso ha sucedido a nivel nacional, son los candidatos los que han sacado cara, los que con el día a día han reposicionado el nombre del partido”, reconoce Del Águila.

—Recientes crispaciones—

Además de la crisis institucional y dirigencial, desde Acción Popular también se han evidenciado puyas entre conocidos representantes. La más reciente se dio entre el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco, actual militante y ex postulante a la jefatura del Estado en 1995.



Se dio a inicios de setiembre, cuando Barnechea reclamó: “Es un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante a Pucallpa […] Conmigo no habrá narcotraficantes en Acción Popular. ¿Cómo es posible que un señor que tiene crímenes fuera candidato del partido? ¿A qué retrasado mental se le ocurrió eso?”. Ello a raíz de lo que consideró un respaldo de los mencionados hacia Luis Valdez, procesado por lavado de activos, narcotráfico y el asesinato del periodista Alberto Rivera que postuló por el partido a la alcaldía provincial de Coronel Portillo, en Ucayali.

Diez Canseco explicó vía Twitter que se le cuestionó pro haber estado junto a Valdez en un evento en Pucallpa el 18 de mayo, aunque calificó ello de “circunstancial” y aseveró que hubo un “mal aprovechamiento” de su presencia en la reunión partidaria. Por ello, instó a Barnechea a rectificarse.

Esta disputa fue significativa, considerando que Diez Canseco apoyó la candidatura de Barnechea en el 2016. “… Auspicié su entrada a Acción Popular realmente convencido de que era la persona que necesitábamos”, dijo el primero a ATV Noticias hace unos días.



Según fuentes de El Comercio, el partido tiene tres facciones. Una es encabezada por Mesías Guevara, quien en las elecciones internas del 2016 perdió ante Barnechea llevando a otra disputa interna. El segundo tiene como líderes a Alfredo Barnechea, Edmundo del Águila y Víctor A. García Belaunde. Incluso se consideraba en este a Diez Canseco, aunque el reciente incidente parece haberlo apartado. El tercero no tendría una cabeza definida, pero es conformado por militantes que señalan trabajar más que por una persona, por el símbolo y el partido.

—La llegada de Muñoz—

Pese a la existencia de facciones, las mismas fuentes refirieron que para las elecciones municipales en Lima hubo unión para apoyar a Jorge Muñoz. La vicepresidenta de Acción Popular, Bertha Arroyo de Alva, comentó que el también alcalde de Miraflores sí se llegó a inscribir en el partido, pero los problemas internos hacen que aún no se oficialice ante el JNE.



“Sí. Firmé el documento de filiación en octubre del año pasado. Me dieron mi carnet simbólico, justo en Villa El Salvador. Pero formalmente esto no se ha podido inscribir. Esa inscripción todavía es algo pendiente”, comentó el electo alcalde de Lima a este Diario.



Sobre su llegada al partido, Muñoz dijo no recordar quién tomó finalmente la decisión de aceptarlo como militante y precandidato en octubre del 2017. Y aunque aseveró que “muchos” le abrieron los brazos, reconoció que Diez Canseco es su amigo.

Según comentó precisamente el congresista Edmundo del Águila, Diez Canseco habría tenido que ver con la llegada de Muñoz al partido. “[Muñoz] buscó al partido, creo que hizo contacto con el señor Diez Canseco y se inscribió”, señaló.



En tanto, en comunicación con este Diario desde Roma, donde acudió a una audiencia con el papa Francisco, Diez Canseco calificó a Muñoz como “un candidato honrado, fresco, que en un momento determinado, surgió como una luz de esperanza, con una propuesta de gobierno municipal sólida”.

Asimismo, resaltó que sea “un líder nuevo en el partido que no marcó discrepancias, sino que sumó coincidencias”. En esa línea, respecto a las recientes discrepancias en el partido, aseveró que el apoyo a la campaña de Jorge Muñoz “permitió dejar de lado las diferencias que siempre pueden existir en un partido de tanta historia y trayectoria como Acción Popular”.



Sintomático es además que Diez Canseco sea quien haya dado la mayor donación a la campaña de Muñoz, según dio cuenta este mismo el 25 de setiembre pasado al rendir cuentas. Fue un aporte de S/66.150. Cabe apuntar además que Miguel Romero Sotelo, quien postuló como teniente alcalde, es militante de Acción Popular y además docente y ex decano de Arquitectura en la universidad privada fundada por Diez Canseco.

— Lo que viene—

La vicepresidenta del partido Bertha Arroyo de Alva informó a este Diario que la presidencia de Guevara vence en noviembre. Es así que este último tendrá que convocar a un plenario que elija a un comité electoral y convoque a elecciones para la presidencia, y luego para elegir al secretario general.

“Lo que viene es la reorganización administrativa partidaria”, dijo Del Águila. Así, la victoria de Muñoz y la nueva realidad del partido se han dado además de cara a las elecciones generales del 2021, donde también tendrá que haber elecciones internas para determinar al candidato presidencial.

Claras son las intenciones de Barnechea de volver a ser la carta de Acción Popular para Palacio de Gobierno. Pero internamente podrían haber otras opciones.



El congresista Yonhy Lescano comentó a El Comercio que está preparando un proyecto en base a su trabajo político. “Hay opción, claro que hay opción. Vamos a competir, el partido dirá quién es el candidato. Y a ese candidato hay que apoyarlo hacia el 2021 […] Hay que construir otra forma de política, más a tono de la sencillez, de la humildad del presidente Belaunde y de los temas nacionales. Lo estamos haciendo calladamente”, aseveró.

Víctor A. García Belaunde sostuvo que la actual popularidad del partido dependerá de las gestiones municipales obtenidas. “Dependerá de la gestión de todos para que el partido siga levantándose. A mayor posicionamiento, mayores postulantes, gente que quiera participar, mayor inquietud, entusiasmo, iniciativas. Y también mayores oportunistas y ambiciosos, lamentablemente eso también va a suceder. Pero dependerá de nuestros alcaldes electos”, refirió.

Finalmente, Diez Canseco evitó responder si será precandidato presidencial, pues señaló que hablar de ello es “extemporáneo”. Eso sí, advirtió: “Esta es la gran oportunidad para llegar con un mensaje renovado, pero con los mismos valores y principios de la política que nos inspiró [Fernando] Belaunde. Nadie debe sentirse dueño de nada en Acción Popular”.