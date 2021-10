La congresista Karol Paredes (Acción Popular) anunció, este martes 27 de octubre, que su bancada no hará pública su decisión respecto al voto de confianza hacia el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez hasta que se reanude la sesión plenaria, el próximo jueves 4 de noviembre.

“En este caso, Acción Popular no se va a pronunciar hasta el día 4 de noviembre, y en caso de darse la confianza, vamos a hacer uso de todo lo que nosotros tenemos (posible censura e interpelación) de manera formal como corresponde”, manifestó la parlamentaria en diálogo con Exitosa.

Además, la representante de San Martín resaltó que, tanto su agrupación parlamentaria como el resto del bancadas, coinciden en pedir la salida de Luis Barranzuela y Carlos Gallardo como titulares de los ministerios del Interior y Educación, respectivamente.

“Ahí [en ese tema], por no decir casi todos, una gran mayoría [del Congreso] estamos de acuerdo. Además, que lo han ido mencionado algunos de los congresistas cuando han hecho uso de la palabra ayer y nosotros (Acción Popular) estamos en la misma posición”, aseveró.

Consultada si la orientación del voto de Acción Popular será en bloque o de manera individual, Paredes Fonseca afirmó que en la bancada de la lampa son “disciplinados”, por lo cual la decisión se realizará de manera conjunta.

“Nosotros, en Acción Popular, somos bastantes disciplinados y vamos en una sola línea. Damos el voto de confianza o no. Aquí no hay abstención, las cosas tienen que ser claras desde el principio, no a medias tintas. Tampoco podemos mostrarnos con tibieza en ciertos temas y más todavía en esto”, apuntó.

Sesión del voto de confianza se reprograma para noviembre

La sesión plenaria del voto de confianza, realizada el último lunes 25, se suspendió tras la confirmación de la muerte del congresista Fernando Herrera Mamani (Perú Libre) debido a un paro cardiorrespiratorio.

La primera ministra, Mirtha Vásquez, ya había expuesto la política general del Gobierno y el Pleno del Congreso se encontraba debatiendo hasta que la sesión se paralizó por el anuncio del deceso del parlamentario representante de Tacna.

Ante ello, la Junta de Portavoces del Congreso acordó reprogramar la sesión de investidura para el próximo jueves 4 de noviembre a partir de las 9:00 a.m..

