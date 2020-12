La bancada Acción Popular en el Congreso emitió un comunicado en el que cuestiona el paso al retiro de los 18 generales de la Policía Nacional y exhorta al presidente Francisco Sagasti a adoptar medidas que permitan “recuperar la institucionalidad policial y la confianza en su condición de jefe Supremo, velando por sus derechos y respaldando sus acciones en defensa de la sociedad”.

A través de un comunicado que fue difundido por redes sociales, los legisladores advierten que se ha afectado la moral y la institucionalidad de la PNP a través de una “interpretación errónea” de la ley N°1267.

“Exhortamos al señor Presidente de la República a adoptar las medidas conducentes a recuperar la institucionalidad policial y la confianza en su condición de Jefe Supremo, velando por sus derechos y respaldando sus acciones en defensa de la sociedad”, indica el documento.

La @ApBancada advierte que la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la moral de sus integrantes, no puede seguir afectándose al persistirse en una interpretación errónea de la Ley Nº1267, utilizada para pasar al retiro a 18 oficiales generales. pic.twitter.com/Kp1eBGWxDA — Acción Popular | Oficial (@AccionPopular) December 9, 2020

Para respaldar su solicitud, Acción Popular cita el oficio que envió el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al Gobierno en el cual plantea “resarcir” los derechos de los generales afectados por el pase al retiro.

“La medida transgrede el marco normativo vigente y lesiona derechos fundamentales como la debida motivación de las decisiones, afectación a la igualdad ante la ley, meritocracia, dignidad, honor, buena reputación, entre otros”, manifestó la bancada de congresistas.

En una entrevista a El Comercio, el defensor del Pueblo explica a qué se refiere cuando le pide al Ejecutivo “resarcir los derechos fundamentales” de los 18 generales pasados al retiro. “Ese mecanismo, cómo lo hace, si es que finalmente los responde, esa será una decisión; si es que los va a resarcir económicamente, esa será otra decisión; o si busca una solución intermedia, esa será otra solución. Yo no le voy a decir si es A, B o C, esa no es mi función”, respondió.

Este comunicado se publica un día después de que se conociera que Acción Popular ha presentado un proyecto de ley, a través del congresista Jorge Vásquez, en la que se propone la reincorporación al servicio de los generales de la PNP “separados inconstitucionalmente”.

El 23 de noviembre, el presidente Francisco Sagasti anunció que el nuevo comandante general de la PNP iba a ser César Cervantes Cárdenas, lo que implicó el pase al retiro de 18 generales que ocupaban el escalafón de oficiales con más antigüedad.

