Acción Popular podría quedar fuera de carrera: las posibles consecuencias de las denuncias de fraude en las internas

“En un hecho inédito en la historia de las elecciones primarias de Acción Popular, se perpetró un manifiesto y grosero fraude, la expresidenta del Comité Nacional Electoral [del partido] sin fundamento ni documento alguno sustituyó a 28 delegados que habían sido electos en la jornada del 30 de noviembre último, con complicidad de la ONPE, todo esto en medio de cuestionamientos por compra de delegados con dineros y puestos de trabajo en el Congreso”, refirió Chávez, a través de un comunicado.

Horas después, el también presidente del partido informó que ya impugnaron los resultados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Deseo informar a nuestra militancia y público en general, que hoy 09/12 hemos impugnado el fraude electoral en las primarias de Acción Popular. Confiamos que el pleno del JNE hará justicia y no permitirá un candidato elegido con delegados truchos, como lo ha acreditado su área de fiscalización”, señaló en su cuenta oficial en X.

Chávez aseguró que instruyó a los personeros de sus listas a impugnar los resultados para que el JNE determine la legalidad de las votaciones y, por tanto, el futuro de la candidatura presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino.

El precandidato presidencial ha apuntado directamente a la presidenta del Comité Nacional Electoral accipopulista, Cinthia Pajuelo Chávez, a quien acusa de haber registrado ante la ONPE a 73 delegados, de los cuales 28 no fueron elegidos. Barnechea obtuvo el voto de 37 delegados. Es decir, sin estos 28 supuestamente suplantados, solo habría tenido 9 votos.

En un audio, revelado el último domingo por “Punto Final”, se escucha una voz atribuida a Pajuelo Chávez, donde, el 28 de noviembre último, le ofrece a John Plasencia, militante acciopopulista, un puesto de trabajo en el Parlamento, a cambio de que retire a su esposa de la mesa de votación de Jesús María para que el resultado de la elección de delegados, que se iba a realizar dos días después, pueda ser amañado.

“Me ha dicho que renuncie tu mujer, ahí hay S/2.000 y que va a hablar con Ilich [López] para que te meta a trabajar al Congreso. Yo, solamente, te digo que tomes la decisión pensando en tu familia. Tener un trabajo en el Congreso es otro level, en donde sea que te pongan”, se le escucha decir a la voz atribuida a Pajuelo Chávez.

En respuesta, Pajuelo ha rechazado haber suplantado a los delegados elegidos en Acción Popular y el ofrecimiento al militante acciopopulista. “No sé de qué me está hablando”, dijo escuetamente al programa dominical.

¿Un doble anforazo?

Fuentes cercanas a la cúpula de Acción Popular indicaron a El Comercio que al interior existen sospechas de “un doble anforazo”. Uno de parte de Chávez para obtener la mayoría de delegados y otro de Barnechea al realizar el cambio de 28 de estos. “Ninguna de las dos partes se salva”, manifestaron.

Las mismas fuentes señalaron que el 30 de noviembre hubo votaciones “raras” en algunas mesas, donde Chávez obtuvo 200 votos para sus delegados y los otros precandidatos, cero.

Otras fuentes acciopopulistas refirieron que al interior de la agrupación existe preocupación por el efecto que puede gatillar las impugnaciones que presente Chávez a los resultados de las elecciones primarias del domingo 7 de diciembre. Y advirtieron sobre tres escenarios, donde el peor es que el JNE anule todo el proceso y retire a Acción Popular de la elección general de 2026. Con esto perdería su inscripción.

Los otros escenarios son que solo se anule la elección de la fórmula presidencial y las listas al Congreso bicameral y Parlamento Andino sigan, o que se anule todo, excepto la lista al Senado nacional, que fue producto de un consenso y no tiene cuestionamiento.

Las mismas fuentes detallaron que también existe una controversia por la lista a la cámara de diputados en Lima. Ganó la que encabeza el exalcalde de Jesús María Jorge Quintana, jefe de campaña de Barnechea, y perdió la del excongresista Ricardo Burga, del sector de Chávez.

Al interior de Acción Popular no creen que este conflicto termine con la inscripción de la fórmula de Barnechea ante el JNE, cuyo plazo vence el 23 de diciembre.

“No creemos que Chávez vaya a reconocer el triunfo de Barnechea, luego de todo lo que ha dicho. Es el presidente del partido y organizó todo para que él gane, su frustración debe ser doble […] Ahora estamos en manos del JNE”, manifestaron.

La anulación de dos mesas en Lima

El excongresista acciopopulista Ricardo Burga- precandidato a diputado por la facción de Chávez- aseguró que buscarán anular solo dos mesas en Lima, las que se instalaron en el colegio Mariano Melgar, en Breña.

“Estamos pidiendo que se anulen determinadas mesas, donde los suplantadores han inclinado la balanza a favor de Barnechea y a la lista de cámara de diputados en Lima, donde está Quintanilla. En el caso de Lima, son dos meses, las del colegio Mariano Melgar”, manifestó a El Comercio.

Burga reconoció que existe “un riesgo bastante alto” de que el JNE, tras comprobar la suplantación de delegados, vaya a dejar sin efecto toda la elección primaria en Acción Popular.

“Hay un riesgo bastante algo de que el JNE, al comprobar la suplantación de los delegados, declare nula la elección y saque una resolución, en el sentido, de que el partido no participa [en las elecciones generales]. La otra posibilidad es que eliminen algunas mesas y proclamen a Chávez [como candidato presidencial]”, expresó.

El exparlamentario informó que también han presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de Pajuelo Chávez y de 25 suplantadores, porque tres reconocieron que no ganaron y no participaron del presunto fraude.

“Tres delegados que no ganaron enviaron sus cartas diciendo que no iban a participar. Dos de Áncash y uno de San Borja, en Lima. Ese solo hecho ya demuestra que hubo una suplantación”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con Barnechea y con sus portavoces, pero no hubo una respuesta desde su equipo de prensa.

El último lunes, tras la elección primaria por delegados, Barnechea, en su cuenta oficial de Facebook, dijo que su “victoria” en las internas “es el primer paso para reconstruir la unidad que el país reclama”. “La militancia, cada correligionario, ha elegido con claridad a quien debe conducir el partido hacia adelante”, complementó.

En breve comunicación con El Comercio, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, también precandidato presidencial de Acción Popular, dijo que lamenta muchísimo la situación que atraviesa en la actualidad su partido. Agregó que el conflicto entre Barnechea y Chávez le está generando “un tremendo daño” a la agrupación.

“Yo lamento muchísimo [esta situación], esto le hace un daño tremendo al partido y hay que buscar una salida política más que legal. Y exhorto a la unidad”, manifestó.

El punto de vista

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, explicó que el JNE ha considerado en su reglamento que solo resuelven las impugnaciones “por cuestiones numéricas”. Aunque afirmó que, al tratarse de una denuncia de fraude, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones le obliga a dar una respuesta a este conflicto electoral.

En comunicación con El Comercio, Villalobos explicó que el tribunal electoral puede anular la totalidad de la elección primaria en Acción Popular o de manera parcial.

“El JNE tiene en sus manos la decisión, y debe hacer respetar la legalidad de las elecciones, si la denuncia [de Chávez] es verdad no se puede permitir este tipo de fraudes, ensucian el proceso electoral. Y el jurado no puede pasar por alto esto”, expresó.

Villalobos dijo que, si no se concreta la presentación de la impugnación, una vez presentada la solicitud de inscripción de la fórmula de Barnechea, esta puede ser objeto de una tacha por cualquier ciudadano.

“Y una tacha podría afectar a todas las listas, la irregularidad sería en toda la elección primaria. Es similar a lo que le pasó a Julio Guzmán en el 2016, que lo tacharon por incumplir normas de democracia interna”, acotó.

A su turno, el abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, dijo que, si Chávez o cualquier integrante de Acción Popular tiene evidencias de una suplantación de delegados adrede, sí corresponde que haya una impugnación de los resultados.

Elguera, CEO de la encuestadora Imasolu, refirió que si el JNE haya irregularidades y confirma que 28 delegados que no fueron elegidos terminaron votando en la elección del 7 de diciembre tendría que anular todo el proceso.

“Se anularía todo, porque lo particular arrastra a lo general […] Esos delegados han votado por todas las listas. No hay hecho una votación parcial y si al final hubo suplantación, los que sí tenían el derecho al voto, no lo han ejercido. Esto apunta a la baja de la lista y a la participación de Acción Popular. En ese escenario, perderían la inscripción”, subrayó.

El informe del JNE

A través del Informe N°000399-2025- DNFPE/JNE- firmado por el director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, Alberto Kuroiwa Bermejo, esta institución le advirtió a la ONPE sobre presuntas irregularidades en la designación de los delegados en Acción Popular.

Por ejemplo, el JNE, en el documento, remarcó que detectaron que “la lista de electores y la relación de electores correspondientes” a Acción Popular “no guardaba concordancia con la resolución N°069-2025/CNE-AP”, mediante la mayoría del tribunal electoral acciopopulista (sin la participación de Pajuelo) declaró a los ganadores de ese partido en las elecciones primarias de delegados que se realizaron el domingo 30 de noviembre último.

Desde la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE también subrayaron que la Ley Orgánica de la ONPE (Ley N°26487) determina que ese ente electoral debe asegurar el respeto de la voluntad de los ciudadanos en la realización de los procesos a su cargo.

Al respecto, Pablo Hartill Montalvo, portavoz de la ONPE, dijo que su institución “toma como válido” la información dada por la presidenta del tribunal electoral del partido político, en este caso Pajuelo Chávez. Agregó que ella cumplió con tener el acceso al sistema brindado y también con reportar el nombre de los delegados hasta el 3 de diciembre, cuando vencía el plazo.

“Por lo tanto, la información sobre los delegados informada por la organización política se ha tomado como válida”, manifestó a El Comercio.

Hartill Montalvo dijo que la ONPE “no puede fiscalizar ni tomar una decisión” sobre los reclamos en torno a la elección de los delegados, porque esta fue realizada por el organismo electoral de cada agrupación.

“El reglamento indica que los temas [de controversia] sobre la elección de delegados en los que la ONPE no ha participado deben ser solucionados por el organismo electoral central, que es quien organizó esa elección. Más allá de eso, el JNE o el jurado electoral especial calificarán cómo se llevaron a cabo estas elecciones cuando se presenten las candidaturas”, remarcó.

Fuentes del JNE indicaron que ya se está investigando la denuncia de presunto fraude por parte de Chávez.