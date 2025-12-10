Sebastian Ortiz Martínez
Acción Popular podría quedar fuera de carrera: las posibles consecuencias de las denuncias de fraude en las internas
El conflicto en Acción Popular por la disputa de la candidatura presidencial entre el exdiputado Alfredo Barnechea y el exalcalde de San Martín de Porres Julio Chávez está lejos de llegar a su fin. El segundo ha acusado al escritor y periodista de haber cometido “fraude” para ganar las elecciones primarias, a través de delegados, el último domingo.

