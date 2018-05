El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) presentó ayer el Proyecto de Ley N°2877/2017 que busca crear un Consejo de Ética en el Congreso y suprimir la Comisión de Ética Parlamentaria.

El proyecto, que cuenta con las firmas de Edmundo del Águila, Armando Villanueva, Miguel Román y Yonhy Lescano, busca que este consejo esté integrado por el presidente del Congreso en ejercicio, tres ex titulares del Parlamento, dos ex presidentes del Tribunal Constitucional, un ex titular del Poder Judicial -el cual debe estar cesado de la actividad judicial-, un ex defensor del Pueblo y un ex presidente del JNE -que haya cesado toda actividad judicial-.

(Documento: Difusión) Difusión

La iniciativa propone que el Consejo de Ética asuma las prerrogativas de la Comisión de Ética, por lo que implica que esta debe ser suprimida. Asimismo, le añade la posibilidad de solicitar el desafuero de un legislador ante el Pleno del Congreso.

Los antecedentes de este proyecto datan del 2006 cuando una propuesta similar, también de autoría de García Belaunde, fue archivada porque no fue dictaminada en la Comisión de Constitución de ese entonces.