Acción Popular rechaza "insinuación" de Julio Guzmán y el Partido Morado

El pronunciamiento de Julio Guzmán y del Partido Morado sobre la tacha presentada contra la solicitud de inscripción de dicha agrupación política generó este miércoles diversas reacciones en Acción Popular, tanto a nivel del partido, como de la bancada congresal. Esta última rechazó alguna "insinuación o cargo" contra la organización.

Como se informó, la tacha fue presentada el pasado 25 de enero por el administrador de empresas Daniel Grandes Marín, quien es militante de Acción Popular. Mediante un mensaje en Twittter, Guzmán calificó la medida como un “hecho antidemocrático”. Por su parte, el Partido Morado emitió un comunicado pidiendo un deslinde de Acción Popular, aunque confiando en superar el incidente.

En comunicación con El Comercio, Grandes reiteró este miércoles que presentó la tacha por iniciativa propia, por lo que su partido no tiene nada que responder. Ratificó también que de no proceder la tacha tras la audiencia en la que se evaluará el caso este viernes, no insistirá.

“La maniobra política que están haciendo ellos es tratar de tumbarse a Acción Popular, que está renaciendo. El partido no tiene nada que ver en este tema. No sé qué maniobras antidemocráticas está proponiendo el señor Guzmán. La tacha es un tema democrático”, manifestó.

Desde el partido Acción Popular, que está en proceso de renovación dirigencial, su fundador y ex senador Javier Díaz Orihuela señaló que cualquier ciudadano tiene derecho de actuar conforme a ley, aunque precisó que el partido no tiene ninguna intención detrás ni ha autorizado la presentación de la tacha.

“El partido no tiene ninguna intención de tachar la inscripción de un movimiento cuya inscripción tiene que estar de acuerdo a las normas legales que existen […] La creación e inscripción de nuevos partidos que cumplan con todas las normas legales y democráticas nos parece bien”, refirió.

Por su parte, el también acciopopulista Raúl Diez Canseco consideró que la democracia se fortalece con la pluralidad de ideas y de partidos. En ese sentido, dijo que siempre será un defensor de la institucionalidad democrática. “Acción Popular es, en efecto, un partido democrático que no tiene nada que ver con la afectación que señala Julio Guzmán a su proceso de inscripción política”, expresó el también ex vicepresidente de la República.

Desde la bancada del partido en el Congreso de la República también hubo un pronunciamiento la noche del miércoles. Mediante un comunicado, sostuvo que hace votos para que el Partido Morado pueda conseguir su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumpliendo con las normas exigidas. Y aunque señaló respetar a los 180.000 militantes inscritos del partido, precisó que este no es responsable por el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de los mismos.

“No existe acuerdo de ningún órgano partidario de Acción Popular para tachar el proceso de inscripción del Partido Morado, razón por la cual rechazamos tal insinuación o cargo que nos hace el mencionado partido, toda vez que nuestra trayectoria nos muestra como un partido que lucha por la defensa de la democracia y la institucionalidad de los partidos políticos”, dice el pronunciamiento de los congresistas.

DATO

Este viernes a las 11 a.m. se evaluará la tacha en una audiencia a realizarse en las oficinas de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.