La bancada de Unión por el Perú (UPP) presentó anoche la segunda moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, en menos de dos meses. El documento fue respaldado por legisladores de Podemos Perú, Frente Amplio, un congresista no agrupado (César Gonzales, ex Somos Perú) y los parlamentarios Orlando Arapa y Rosario Paredes, de Acción Popular.

El portavoz alterno de la bancada acciopopulista, Ricardo Burga, dijo que Paredes “está separada” desde hace tres meses de su agrupación, tras la denuncia de una ex trabajadora de su despacho contra ella por un presunto recorte de salario. “Ella no está directamente vinculada a Acción Popular, estamos esperando a la Comisión de Ética para tomar una decisión final”, refirió.

Burga, en comunicación con El Comercio, indicó que Arapa, quien antes ha votado en sentido opuesto a decisiones adoptadas por su bancada, no participó en la última reunión, en la que decidieron no firmar la moción que promovía UPP.

“Arapa no ha participado en la reunión de la bancada, él no está en Lima, sino en Puno y bueno, su posición es conocida, siempre ha planteado la vacancia, vamos a conversar con él. Seguro se justificará diciendo que él no tiene mandato imperativo. Lo importante es que el resto de los congresistas de Acción Popular no lo hecho, solo una persona de 24, firmó”, remarcó.

También refirió que su bancada analizará el comportamiento de Arapa, porque “no sabíamos que iba a firmar el documento”.

El parlamentario, al ser consultado sobre si su bancada votará a favor o en contra de la admisión a trámite de la nueva moción de vacancia presidencial, respondió que “no lo sabemos”. Agregó que aún no se han reunido para determinar una posición.

“Este es otro tema, el acuerdo [anterior] fue no suscribir la moción, lo que tenemos que analizar es cuál es el sustento que argumenta UPP para haber presentado [un nuevo pedido de destitución]. Lo primero que vamos a analizar es el documento, si es constitucional, si no viola ninguna norma procesal”, subrayó.

Burga estimó que mañana a más tardar su agrupación tendrá una postura colegiada.

El congresista acciopopulista reiteró que su pedido para que el presidente Vizcarra- quien ha sido señalado por cuatro aspirantes de colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional- evalúe su permanencia en Palacio de Gobierno.

Indicó que se debe escuchar al jefe de Estado, pero que existen dos formas: “la primera es admitiendo a trámite la vacancia y que vaya al Congreso a dar cuentas” y la otra es a través de la comisión que investiga al “club de la construcción”.

“Las denuncias son de tal gravedad y los [aspirantes a] colaboradores eficaces son personas que han estado cercanas al mandatario, es muy creíble que este señor haya recibido sobornos y eso hace dudar a mucha gente. Pero [la moción] la vamos a ver con calma y serenidad, no hay que apurarnos, ni nos vamos a adelantar a los hechos cuando aún no hemos leído la moción”, acotó.

