Acción Republicana buscará un quinto integrante para insistir con inscripción

El grupo parlamentario Acción Republicana buscará sumar a un quinto congresista a sus filas para lograr inscribirse como bancada, luego de que Salvador Heresi desistiera de continuar en este y los dejara sin el número mínimo de integrantes que necesitan para formalizarse.

Así lo aseguró el congresista Jorge Castro (ex Frente Amplio), quien integra ese grupo con Pedro Olaechea (ex Peruanos por el Kambio), Marita Herrera (ex Fuerza Popular) y Julio Rosas (ex Alianza para el Progreso).

“[Heresi] nos ha comunicado su decisión y nosotros la respetamos. Tuvo buena voluntad, pero le han puesto una valla que resulta alta en estas circunstancias […] Hay la intención de que no se forme una nueva bancada, pero vamos a insistir. Hay otros congresistas no agrupados. Vamos a ver si quieren un cambio real”, dijo.

Castro agregó que “la otra salida” es integrar una bancada mixta “donde entraríamos todos los no agrupados”, pero “es la opción final”.

Entre los no agrupados se encuentran Roberto Vieira (expulsado de Peruanos por el Kambio) y Yesenia Ponce (ex Fuerza Popular, actualmente suspendida del Congreso).

Heresi se retiró de Acción Republicana por pedido del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Peruanos por el Kambio, según explicó.

"Hemos decidido que no voy a integrar ninguna bancada, o sea, no voy a pertenecer a la bancada de Acción Republicana que tan gentilmente me había invitado, porque consideramos que es importante ser orgánicos en las decisiones partidarias", dijo ayer en diálogo con Canal N.