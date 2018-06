El 2 de abril de este año, el actual Gabinete Ministerial juró en el cargo. Pese a que solo han pasado unos dos meses desde entonces, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ya anunció que este 28 de julio se realizarán algunos cambios. No mencionó nombres, pero sí adelantó un estudio “muy sereno”.

Los analistas políticos Patricia del Río, Arturo Maldonado y Fernando Rospigliosi coinciden en que el dar a conocer futuras modificaciones con tanta anticpación, tomando en cuenta que falta más de un mes y medio para que se concrete, no es algo acertado.

Sin duda, indican, esto solo trae más inestabilidad, pero sobre todo a a los mimos integrantes del Ejecutivo, en donde ahora se tiene un Gabinete Ministerial con miembros que no saben ─a ciencia cierta─ cuánto más van a durar.

Para la periodista Patricia del Río, esto da la impresión de que desde el Ejecutivo “no saben qué tipo de ministros quieren”. “Y si no saben qué tipo de ministros quieren, tampoco saben qué tipo de Gobierno quieren hacer”, manifestó.

“Cuando uno está con el miedo de que lo van a sacar, nadie trabaja. Para qué te vas a comer el pleito de tomar una decisión muy complicada, como una huelga, si quizás estés en el próximo recambio”, afirmó Del Río y cuestionó el corto tiempo en el que ya se harán estos ajustes en las carteras del Ejecutivo.

“El anuncio quizás también tiene el espíritu de dar un mensaje a las otras fuerzas políticas de que, efectivamente, son concientes de que hay necesidad de cambiar algunos ministerios que no han estado funcionado, que más que ayudar han entorpecido y que ellos están llanos a hacer los cambios respectivos”, apuntó al respecto el politólogo Arturo Maldonado.

Maldonado y Del Río hacen hincapié en que cada vez se está haciendo más difícil “convocar a buenos cuadros para poder ocupar” los 19 ministerios con los que se cuenta.

Por otro lado, el periodista Fernando Rospigliosi sí destacó que un Gabinete Ministerial “que fue formado apresuradamente y con personas provenientes de muy distintas experiencias y sectores”, ya necesita ser mejorado.

“Es razonable, […] no es un Gabinete coherente o coercionado”, acotó.

“Ahora, no sé por qué lo haya anunciado desde ahora, qué sentido tiene. Usualmente los cambios se realizan el 28 de julio, eso no es raro, pero no se anuncian con anticipación, eso genera incertidumbre en el país y en el propio Gabinete”, aseveró.

MÁS EN POLÍTICA: