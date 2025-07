Sin embargo la misma entidad confirmó que no tienen grabación de los aportes que realizó cada uno de los consejeros para llegar a la conclusión de que la ahora suspendida fiscal, debía ser beneficiada con la rehabilitación de su título como fiscal supremo titular; y ser repuesta como FN.

El 9 de junio del 2025, seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se reunieron para tocar únicamente el pedido de Patricia Benavides para anular su destitución como fiscal supremo titular y ser repuesta en el cargo como fiscal de la Nación.

De acuerdo al acta de sesión del “Pleno Extraordinario” de aquel día, la reunión fue encabezada por el presidente de la JNJ, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, y los miembros del Pleno, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduvi Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzalez y Cayo César Galindo Sandoval.

En el referido documento se consigna que la sesión se realizó sin la participación del miembro Francisco Artemio Távara Córdova.

Como se recuerda, Távara informó públicamente, que envió un documento a Ríos Patio donde le señaló que no participaría porque consideraba que la JNJ no debía tratar el caso, debido a que ya había concluido el proceso disciplinario en dicha instancia y porque, además, el caso estaba judicializado.

Nada de ese incidente consta en el documento que la JNJ hizo llegar a este Diario.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un pronunciamiento sobre la crisis de titularidad del Ministerio Público entre Patricia Benavides y Delia Espinoza. (Foto: JNJ)

El acta no sobrepasa las dos páginas. Ello, pese a que según el mismo documento, la sesión se extendió por más de dos horas y media, ya que empezó a las 12:50 horas de aquel jueves y duró hasta las 15:30 horas.

Patricia Benavides y JNJ

Pese a esto, en el acta solo se consigna una breve línea señalando que hubo una “deliberación” de los consejeros participantes luego de analizar el Informe N.° 137-2025-DPD-JNJ de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios vinculado a Benavides Vargas y otros.

“Luego de la deliberación efectuada, en conformidad con el Informe N.º 137-2025- DPD-JNJ de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, el Pleno de la Junta, por unanimidad, adoptó el siguiente: (…)” Acta de la Junta Nacional de Justicia

Adoptados los acuerdos, en los que también se dispone anular las sanciones disciplinarias de destitución de la fiscal Azucena Solari y de la jueza Enma Benavides (hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides), los integrantes del pleno que participaron pasaron a rubricar el acta en el orden de Galindo Sandoval, Serkovic Gonzalez, Chanduvi Cornejo, de la Puente Parodi, Cabrera Vega y Ríos Patio.

Patricia Benavides y JNJ

Pese a ello, el 12 de junio se emitió la extensa Resolución N.° 231-2025-JNJ firmada únicamente por el presidente de la JNJ, Gino Ríos. Ninguno de los otros miembros firma dicha resolución, pese a que en el acta de la sesión estuvieron de acuerdo con la decisión a favor de Benavides Vargas.

Patricia Benavides y JNJ

Exsecretaria general que no fue convocada a sesión y no firmó el acta

El Comercio también accedió al escrito presentado por Giovanna María Diaz Revilla, quien hasta la quincena de junio se desempañaba como secretaria general de la Junta Nacional de Justicia.

A través del documento -fechado el 16 de junio del 2025- Díaz Revilla deja constancia que no fue convocada para la “Sesión Plenaria Extraordinaria” de la Junta Nacional de Justicia del 9 de junio de 2025, donde se tomó la decisión a favor de Benavides Vargas.

“La suscrita no fue convocada a la Sesión Plenaria Extraordinaria de la Junta Nacional de Justicia del 9 de junio de 2025, razón por la que no ha participado de la misma y por la que no ha suscrito, por no corresponder, el Acta de Sesión N.° 061-1 en la que consta dicha sesión reservada.” Giovanna Maria Diaz Revilla, exsecretaria general de la JNJ

ExSecreataria de la JNJ señaló que no fue convocada para la sesión en la que se trató el caso Patricia Benavides y no firmó el acta de la misma.

Ese mismo 16 de junio, la abogada Giovanna María Díaz Revilla formuló su renuncia al cargo de secretaria general de la JNJ que había desempeñado desde el 25 de enero del 2025.

A través de la Resolución Nº 067-2025-P-JNJ del mismo 16 de junio, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, considerándose como último día de labores el 16 de junio de 2025.

Junta Nacional de Justicia

Como parte de la solicitud de Acceso a la información Pública, El Comercio también pidió “la copia del video del debate y votación” del referido recurso de nulidad de oficio resuelto a favor de Benavides Vargas.

El Reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en su artículo 30, se señala que las sesiones de dicha instancia pueden ser “ordinarias y extraordinarias”.

La sesión extraordinaria, como fue la del pleno para tratar el caso de Benavides Vargas, se puede realizar solo a pedido del presidente de la JNJ o por solicitud de al menos dos miembros del Pleno.

Pero, sobre todo, señala expresamente que las sesiones “se graban en medio audiovisual” a cargo de la Secretaria General”.

Reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia

Sin embargo, en Carta 456-2025-AIP la actual Junta Nacional de Justicia sostiene que sobre el video de la grabación del debate y votación del caso Patricia Benavides, “no se cuenta con el mismo, máxime que, en mérito del acta de sesión plenaria de la Junta Nacional de Justicia de 20 de enero de 2020, se acordó que las deliberaciones del pleno no son materia de grabación”.

Dicha respuesta se contradice con las mismas decisiones del actual Pleno de la JNJ que el mismo 9 de junio hizo público el video de la propuesta de resolución del consejero Jaime Pedro De La Puente Parodi del proceso disciplinario P.D N.° 001-2024-JNJ-A contra Patricia Benavides Vargas, por la remoción del fiscal Felipe Zapata.

“A través de la presente acta se dará inicio a la ponencia relacionada al recurso de reconsideración en el marco del proceso disciplinario P.D N.° 001-2024-JNJ-A la que estará a cargo Jaime de la Puente Parodi. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum correspondiente” Grabación de la ponencia informada ante el Pleno la JNJ -Caso Patricia Benavides

Y ese mismo día también, publicó el video grabado de la “Votación P.D N.° 001-2024-JNJ-A: Liz Patricia Benavides Vargas” en el que se resolvió anular su destitución por la remoción de Zapata y reformar su sanción disciplinaria por una suspensión de 120 días.

Grabación de la votación en en proceso de Patricia Benavides, por remoción del fiscal Felipe Zapata, publicado por la JNJ.

“Se realizará la votación de la ponencia expuesta por el miembro Jaime de la Puente. Preguntamos al miembro Cayo Galindo (…)” Grabación de la votación del Pleno de la JNJ- Caso Patricia Benavides

Pese a ello, la JNJ adoptó otra posición sobre la nulidad de oficio del procedimiento disciplinario que restituyó a Benavides Vargas y la repuso como Fiscal de la Nación, aseverando que no se grabó dicho debate y votación. Sumado a que la entonces secretaria general Giovanna Maria Diaz Revilla, no fue convocada a la referida sesión.

Luciano López: “La lógica de la Secretaría General es que sea una veedora”

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que el acta obtenida por el Comercio, así como la respuesta de la JNJ sobre la inexistencia del video, demostraría la irregularidad de la sesión plenaria de la JNJ del día 9 de junio, en que se tomó la decisión de favorecer a Patricia Benavides.

“Ella deja constancia que no participó, y ya no importa por qué no participó porque el Reglamento no le da margen para que ella no participe, puesto que la lógica de la presencia del Secretario General es que sea un veedor, entonces, el acta, jurídicamente es nula.” Luciano López, abogado de Delia Espinoza

Además, señaló que el Reglamento de la JNJ, en sus artículos 30 y 67, dejan claro que no solo las sesiones del Pleno se graban; sino que esto está a cargo precisamente de la Secretaria General.

“Ambos artículos se leen juntos, porque está diciendo que el secretario está a cargo de realizar y custodiar las grabaciones. El indicio es que todo esto se ha hecho al margen de la secretaria y quizá por eso ha renunciado, y me da la impresión que como la secretaria no ha participado cómo hay certeza de lo que pasó en esa sesión; y eso no es cosa menor”, señaló López.

En esa línea, señaló que la JNJ ha infringido sus normas reglamentarias ya que las sesiones se desarrollan con la presencia del secretario general.

Jorge Del Castillo: “La ausencia de la secretaria no invalida la decisión del Pleno”

En diálogo con El Comercio, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, descartó que la ausencia de la ahora exsecretaria Giovanna María Díaz Revilla, en la sesión del Pleno de la JNJ del 9 de junio, invalide la decisión adoptada a favor de su patrocinada.

“La Junta Nacional de Justicia la integran las seis personas que firman, esa es la Junta. La secretaria o no secretaria es una cosa completamente, digamos, secundaria. La secretaria no es miembro de la Junta, y no dependen de la secretaria, no tiene nada que ver”, señaló.

Por tanto, cuestionó que habiéndose dado a conocer el acta de la sesión, ahora se exija la presencia de la secretaria en la sesión del pleno.

“Bueno, la pregunta es ¿la ausencia de la secretaria invalida el voto de los miembros Pleno de la Junta Nacional de Justicia? Eso sería ridículo, ¿no? La Junta Nacional tiene una Ley Orgánica. Se está leyendo un reglamento, que puede ser muy interesante, pero eso no rebasa el marco legal de la Junta, la ausencia de la secretaria no invalida la decisión del Pleno; que son siete miembros, de los cuales estuvieron seis presentes, debatieron, votaron y firmaron. Hasta antes de esta acta, todos los que estaban en contra decían, sí, pero no hay el acta de seis miembros. Ahora que consta la firma de los seis miembros, dicen que no está la secretaria, no se pasen pues.” Jorge Del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Finalmente, el abogado señaló que están a la espera de que la Corte Suprema programe la audiencia de apelación en la que esperan revertir la decisión de suspensión de sus funciones como fiscal de Benavides Vargas.

