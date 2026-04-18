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Resumen

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Un nuevo escándalo envuelve a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que encabeza Piero Corvetto, en el contexto de su ineficiente desempeño en la organización de las elecciones generales del último 12 de abril.

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