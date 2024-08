Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, calificó como un “primer logro” en el juicio oral del caso Cócteles que el Poder Judicial excluya los cargos de obstrucción a la justicia, en atención al fallo del Tribunal Constitucional a favor de Arsenio Oré Guardia.

“Creo que es un primer logro dentro de este largo camino que todavía nos queda”, comentó en declaraciones a Canal N.

Este lunes, el Poder Judicial ordenó excluir del juicio oral el delito de obstrucción a la justicia que la fiscalía había imputado contra Keiko Fujimori, al partido Fuerza Popular, a los abogados Arsenio Oré y Giulliana Loza (defensa de la excandidata presidencial), y en total unos 16 procesados por el caso Cócteles.

Loza destacó que con este fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, seis de los acusados originalmente en este juicio oral fueron retiradas propiamente del proceso. Se mantienen los que todavía tienen pendientes imputaciones por otros delitos: lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y organización criminal.

El Poder Judicial excluyó del juicio oral a Keiko Fujimori y a otras 16 personas imputadas por obstrucción a la justicia, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional, que declaró nulos los actos fiscales relacionados con este delito. — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) August 19, 2024

Sin embargo, la abogada de Keiko Fujimori expresó su confianza en que estas otras imputaciones tengan la misma suerte.

“Hemos postulado desde un inicio que acá no hay delito alguno, no solo porque no existen pruebas que hubiera conseguido y presentado la fiscalía después de casi 10 años de proceso que llevamos, sino porque judicialmente el caso no tiene sustento, no se subsume lo que alega la fiscalía con la norma penal”, insistió.

Sobre esto, recordó que el fiscal José Domingo Pérez ha denunciado a Fujimori, Fuerza Popular y otros por financiamiento de las campañas del 2011 y 2016, cuando recién se emitió la norma sobre financiamiento ilícito de partidos políticos con posterioridad.

“La modalidad que está atribuyéndole de lavado de activos a Keiko Fujimori es a raíz de una norma que se da recién en noviembre del 2016. Incluso a partir del año 2019 se establece como delito el financiamiento ilegal de partidos políticos y la Constitución establece que la ley penal no es retroactiva”, manifestó.

Giulliana Loza también resaltó que actualmente hay un hábeas corpus que han presentado para eliminar los cargos por presunto lavado de activos que todavía tiene pendiente ser objeto de una audiencia en la que puedan sustentar su posición.

Cabe recordar que, en su fallo a favor de Arsenio Oré Guardia y los otros procesados por obstrucción a la justicia, la sala a cargo del caso Cócteles determinó que Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Mejía Lecca, Adriana Tarazona, Pier Figari y Ana Herzt, entre otros, continúen afrontando el juicio oral por otros delitos.

Esto, luego de rechazar el pedido que habían hecho algunos procesados para que se excluya también el delito de organización criminal aplicado como agravante de obstrucción a la justicia.