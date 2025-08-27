El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, calificó como un “show” el reciente allanamiento contra el hermano de su clienta, Nicanor Boluarte, como parte de una nueva investigación en la que también estaría involucrado el ministro de Justicia, Juan José Santivañez.

“Puedo dar fe que Nicanor Boluarte no conoce a Santiváñez. Es así de simple (...) Lo único que yo sé es que Nicanor Boluarte no conoce al ministro Santiváñez. No lo conoce, sin embargo, se le articula en una situación hipotética”, dijo en declaraciones a RPP.

“Nicanor Boluarte niega haber ido a Ayacucho en tanto tuvo relación en esta situación. Pero eso tendrá que ser investigado, pero siempre se lamenta que las situaciones excepcionales se normalicen porque acá lo que estamos entendiendo es que parte de lo que se tiene que hacer es un show”, agregó.

Joseph Campos destacó que esta diligencia se realiza horas antes de la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) donde se evaluará su pedido para apartar del caso “Los Waykis en la sombra” tanto al juez Richard Concepción Carhuancho como al fiscal a cargo de esta nueva carpeta, Carlos Ordaya.

“La coincidencia es infeliz porque hoy vamos a informar para tratar de excluir de la investigación a los ‘Waykis’ tanto a Ordaya como al juez Carhuancho (...) Ciertamente lamento esta situación porque de alguna manera genera un debate que no debiera existir en este momento cuando voy a denunciar la actitud parcial del juez Carhuancho y la forma cómo investiga el fiscal Ordaya”, comentó.