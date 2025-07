El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, saludó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de rechazar la denuncia contra su clienta por homicidio calificado y lesiones contra manifestantes durante las protestas del 2022 y 2023.

En declaraciones a RPP, Campos dijo que no solo era adecuada la decisión de la subcomisión porque la denuncia no respetaba la Constitución en su artículo 117 que estable delitos por los cuales un presidente en funciones puede ser denunciado, sino porque no había pruebas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Aquí el tema central es que no existe ningún tipo de medio probatorio y eso es lo que celebramos de este pronunciamiento, que se refiere a que haya habido una instrucción para efecto de darlo. Y cuando hablamos de omisión, que también es un tema que se utiliza alegremente, ciertamente también se confunde porque lo que ocurrió es que había una violencia inusitada provocada por alguien que quería generar eso”, señaló Campos.

La subcomisión encabezada por María Acuña (APP) votó por archivar la denuncia que había presentado Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino contra Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado, lesiones leves y graves contra los muertos y heridos durante las protestas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero del 2023.

El archivo planteado por el congresista José Jerí (Somos Perú) en su informe final fue aprobado con 11 votos a favor dos en contra y 1 abstención.

Para el abogado de la mandataria, la decisión tomada por los congresistas fortalece la posición de la defensa en el sentido que no hubo ninguna orden de Dina Boluarte para que se cometan los actos de violencia contra los manifestantes.

“Acá puede haber habido problemas de exceso de violencia, no tengo ninguna duda que pueda haber ocurrido, pero para eso hay que dar espacio a las defensas de los policías y militares. El tema que hemos estado viendo es que el político, el presidente que tiene una responsabilidad constitucional de controlar el orden público (...) respetando los derechos humanos dio una instrucción necesaria. Sobre la base de eso no puede aparecer omisión porque no pudo ser una orden diferente (...) Qué pasó en cada circunstancia, eso es lo que se tiene que investigar pero dejemos tranquilos a los militares y policías con su defensa”, insistió Joseph Campos.

Finalmente, recordó que solo queda pendiente por el caso de las manifestaciones contra Dina Boluarte la acusación más reciente presentada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por lesiones leves y graves; y advirtió que actualmente no hay ninguna acusación presentada a nivel internacional contra la jefa de Estado.