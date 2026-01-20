Edwin de la Cruz, abogado del empresario Zhihua Yang, afirmó este lunes que su patrocinado fue quien invitó y costeó la cena al presidente José Jerí el pasado 26 de diciembre en un chifa del distrito de San Borja, y que esto no fue una iniciativa de Palacio de Gobierno, sino un gesto de cortesía por parte del ciudadano chino hacia el mandatario.

En declaraciones a RPP, el defensor legal fue enfático al decir que los gastos fueron cubiertos por su cliente “Johnny” Zhihua Yang: “El que invita es el señor Johnny. El señor Johnny es el que le ofrece la cena al señor Jerí. Me han comentado que en el chifa él ha sido el que ha invitado a la cena y participaron un grupo de personas”.

Esto ocurre luego que Jerí Oré, en un mensaje difundido la madrugada del domingo 18 de enero, asegurara que fue él quien invitó a su escolta y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a la cena en el restaurante de Yang.

El jefe de Estado, además, reveló que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta también estuvieron presentes en el chifa, a invitación suya. “Los invité a cenar en el chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”.

Respecto al vínculo entre ambos, el abogado De la Cruz aclaró que Yang y Jerí mantienen una amistad desde el año 2024, habiéndose conocido en eventos oficiales de la embajada de China. Al ser consultado sobre la naturaleza de esta relación, respondió: “Son amigos definitivamente y por eso es que él lo invita a cenar y por eso que él acude a Palacio de Gobierno, inclusive está registrado ahí”.

Sobre los temas tratados en el restaurante, el abogado sostuvo que se trató de una conversación amical enfocada en festividades culturales. “Lo que me comentó el señor Johnny Yang es que en esa conversación amical se trató también de la organización del evento que se va a llevar en la Plaza de Armas porque se acercaba el año nuevo chino y esto se va a celebrar el primero de febrero”, detalló el jurista.

El jurista también negó que su cliente solicitara al presidente interceder ante la Municipalidad de Lima por la clausura de su local, el Market Capón. Según explicó, el presidente ingresó al establecimiento solo para realizar compras personales: “Mi cliente dice que le ha visitado y ha hecho algunas compras en el Market Capón (...) para nada le ha hablado sobre esa temática [de la clausura]”.

Finalmente, De la Cruz subrayó que su patrocinado no tiene contratos vigentes con el Estado y se someterá a las investigaciones de la Fiscalía. “Como sabe que no ha cometido ni un delito, no ha habido irregularidades, él está dispuesto a hacer la aclaración, cualquier convocatoria o notificación necesaria”, concluyó el abogado al referirse a la disposición de Yang para colaborar con la justicia.