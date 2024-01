Iván Ramírez, abogado de Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, afirmó este lunes que fue una “decisión personal” y no recomendación de la defensa la entrega de su patrocinado a las autoridades.

“Es una decisión personal. Frente a las decisiones personales que no tienen ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal, como abogado lo que me toca es decir mi verdad. Yo en ningún momento le he recomendado que se entregue ante una justicia que está totalmente politizada”, subrayó.

“Desde hace dos meses atrás ya tenía la idea de entregarse, pero en constante comunicación conmigo –nos hemos comunicado hasta hace 20 días atrás- le dije que no era una buena decisión a estas alturas”, añadió.

En RPP Noticias señaló además que tenía conocimiento de “comunicaciones” entre coronel PNP Harvey Colchado, del Equipo Especial de la PNP, con Fray Vásquez.

Recordó que antes de que la fiscal Marito Barreto sea retirada del cargo de coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ya hubo la propuesta del coronel Colchado para que el sobrino de Castillo se entregara.

“Sin embargo eso no prosperó porque yo, de manera muy enfática, le dije que no era posible y que menos se someta a una colaboración que a estas alturas ya no va a funcionar, mucho menos porque no ha cometido delitos”, enfatizó.

“El señor ha tomado la decisión personal de entregarse a las autoridades. Tampoco ha sido un trabajo de inteligencia de la policía, menos del Ministerio Público. Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor Colchado, pero más allá de que haya un trabajo eficiente del Eficcop o de la PNP no es cierto”, agregó.

Consideró “ilógico” que su patrocinado se entregara a un Ministerio Público “altamente politizado” y que era encabezado meses atrás por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“¿Sería correcto que el señor se entregue ante el Ministerio Público que tenía como líder a una presunta líder de una organización criminal? No es lógico. Nadie se entregaría a la boca del lobo cuando se sabe que la señora Patricia Benavides lideraría una organización criminal”, expresó.

Como se recuerda, la PNP y el Ministerio Público anunciaron este lunes, 29 de enero, que se logró la entrega de Fray Vásquez Castillo, investigado por el caso ‘Puente Tarata’, gracias a “un trabajo de inteligencia intenso” junto al Eficcop.

En sus redes sociales, la fiscalía detalló que la entrega de Vásquez Castillo, quien se encontraba prófugo de la justicia desde abril del 2022, se logró en Puno. Sobre él pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva.