El abogado Percy Ipanaqué Navarro, defensa legal del ministro Geiner Alvarado, aseguró que éste no forma parte de una organización criminal y que su actuación al frente del Ministerio de Vivienda fue dentro de la formalidad por lo que no cometió ningún acto ilícito.

En entrevista con El Comercio, afirmó que esa versión será sustentada ante el Congreso que este lunes interpelará al actual ministro de Transportes y Comunicaciones.

La fiscalía de la Nación y el Equipo fiscal contra la corrupción del Poder tienen en su hipótesis la participación del ministro Geiner Alvarado en la presunta organización criminal ¿Cómo toman eso?

En primer lugar, mi patrocinado es inocente. Lo viene reafirmando una y otra vez en las cuatro veces que ha comparecido ante el Ministerio Pública, una vez ante el Equipo Especial de la doctora Marita Barreto donde se encuentra en calidad de testigo y ante la Fiscalía de la Nación que lleva la investigación en la carpeta 170-2022 donde tiene la calidad de investigado.

Él ha manifestado que todos sus actos han sido formales y dentro del artículo 10 inciso “b” del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda. Es decir que todos sus actos han estado de acuerdo a ley, que él jamás ha cometido algún accionar ilícito que pudiera servir para conformar una presunta organización criminal o para favorecer a la dación de presupuesto de estos proyectos de inversión pública .

Se indica al señor Geiner Alvarado se le sindica de haber propuesto este Decreto de Urgencia 102 e incluir las obras que han sido beneficiadas como Anguía, Chachapoyas…

La exviceministra Elizabeth Añaños ha dado a entender en sus declaraciones que este proyecto para la dación del DU 102 ya venía gestándose con anterioridad...

Cuando usted refiere que la señorita Elizabeth Añaños ha hecho referencia a este decreto y cuando ella ha declarado, hizo referencia que estos 133 proyectos de inversión donde se encuentran Anguía o Chadín, ya estaban en la lista para ser financiados en el tercer tramo de “Perú en Marcha” que lo había propuesto el presidente Sagasti. Es la que hace el listado y lo expone ante el ministro de que existían proyectos de inversión pública por financiar. Es decir que en la gestión Geiner Alvarado jamás se calificó estos proyectos porque estaban aprobados desde enero del 2021; sino que eran proyectos dentro de los cuales se encontraba el proyecto de Anguía en orden de espera para ser financiados. Entonces, dónde podría estar el afán de que estos sean recalificados?.

Precisamente, no es que debían ser calificados, esperaban financiamiento para ser ejecutados y la exviceministra Añaños dice que el señor Marrufo, asesor del señor Alvarado en ese momento, le alcanzó una lista a ella y al viceministro de Saneamiento con las obras que debían priorizar. Eso se condice con declaraciones ante fiscalía que indican gestiones, por ejemplo, de José Medina, alcalde de Anguía, para que se prioricen sus proyectos, más allá de que si estos eran nuevos o ya estaban aprobados para su ejecución.

Dice algo cierto, Añaños refiere que quien le manda mensaje de texto es el abogado Salatiel Marrufo, yo defiendo a Geiner Alvarado; no podría opinar sobre los actos que podría o no podría haber cometido Marrufo. Pero si existe un mensaje de texto, llamada o grabación; o al menos que la señorita Añaños dijera que mi patrocinado, el ministro Geiner Alvarado le ordenó priorizar, porque ella no lo ha referido; yo le podría decir que hay algo que se debe investigar, pero no lo ha manifestado. Ahora, de que el alcalde Nenil Medina haya obtenido presupuesto para sus obras, no es que yo defienda al señor, pero las obras que han sido financiadas por el MEF.

Usted me indica que cualquier cosa de llamadas, mensajes del señor Marrufo lo debe responder él; sin embargo, Marrufo era asesor de Geiner Alvarado ¿Entonces que el ministro no tenía conocimiento de las gestiones que hacía Marrufo con sus viceministros?

En el derecho penal, los actos son personalísimos. Cada quien responde por lo que ha realizado. En este caso, lo que yo puedo afirmar es que mi patrocinado no tenía conocimiento de ningún acto ilícito, no ha cometido ningún acto ilícito. Por tanto, él va a reafirmar ante a nivel de Congreso, a nivel de Fiscalía, a nivel del Poder Judicial que es inocente.

La exviceministra Añaños declaró que el ministro Alvarado le dio a entender que él no tomaba las decisiones en su ministerio (Vivienda)…

Es la versión de la señorita Añaños, pero a mí me gustaría opinar sobre una grabación o mensaje de texto. Añaños podría decir que el portero tenía ordenes de mando, es su simple versión que se debe corroborar a lo largo del proceso.

El exministro Pedro Francke ha dicho que él no tuvo interferencia en el proyecto del DU 102-2022. Además, hemos publicado documentos y correos que sostiene que dicho proyecto se gestó en Vivienda...

Lo que nosotros podemos decir es que, quien da los criterios de priorización es el Ministerio de Economía y Finanzas; y quiénes evalúan esos criterios de priorización para que se encuentre dentro del orden de prelación de la lista son las direcciones ejecutiva del Programa de Saneamiento Urbano, Rural y Mejoramiento de Barrios. Es decir, son órganos técnicos que en todo caso deberán ser llamados a declarar como testigos.

Si dichas dependencias debían hacer la evaluación de los criterios de priorización de las obras, ¿qué necesidad había que el señor Marrufo les entregue una lista a cada viceministro con las obras que debían priorizar?

Le vuelvo a mencionar, yo no soy abogado de Salatiel Marrufo. Él seguro tendrá su defensa, tendrá que responder por sus actos ya sea de manera personal o a través de su defensa.

Le insisto con eso porque quisiera saber si, ¿Geiner Alvarado le ha comentado a usted como su defensa, si Marrufo coordinó con él o le dio cuenta de las acciones que realizaba con los viceministros u otros funcionarios sobre este tema?

¿Qué tipo de acciones?

Por ejemplo, la entrega de la lista de las obras que debían priorizarse en cada Viceministerio…

No, en ningún momento hemos hablado de ello y no me ha hecho referencia de ello mi patrocinado Geiner Alvarado López.

Le ha comentado su patrocinado si en algún momento el presidente Pedro Castillo le pidió la priorización del proyecto este DU 201-2021 o de algunas obras en particular?

Es un tema del que hemos conversado de manera reiterativa y mi patrocinado, el ministro dice que jamás han coordinado respecto a este Decreto de Urgencia conforme se puede dejar entrever en criterio de periodistas.

Justamente, dimos cuenta de una llamada entre el presidente Castillo con el ministro Alvarado, un día antes de la publicación de dicho DU…

Sí, lógicamente se presta a subjetivismo, pero he hablado con mi patrocinado y él niega que se haya tratado sobre este tipo de temas.