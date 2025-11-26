El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, aseguró que apelarán desde la defensa legal la sentencia de 14 años de prisión efectiva contra su cliente, y cuestionó que la sala a cargo del juicio oral haya establecido que la condena sea de ejecución inmediata.

“Nosotros vamos a apelar. Todavía no nos notifican, nos tienen que notificar plenamente. El plazo son cinco días a partir de la notificación, como es casilla electrónica se agregan dos días más, pero vamos a procurar presentarla en el menor tiempo posible porque creemos que una persona inocente no puede estar privada de su libertad”, expresó ante la prensa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Minutos antes, Vizcarra Cornejo escuchó presencialmente la condena en su contra de 14 años de prisión por el delito de cohecho por recibir coimas, según el Poder Judicial, en las concesiones de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

Siccha cuestionó la decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional y aseguró que la sentencia tiene “graves deficiencias” porque solo se basan en dichos de colaboradores eficaces, algo que aseguró uno de los jueces destacó en su decisión final.

Asimismo, criticó la disposición de que Vizcarra cumpla inmediatamente la condena pese a que puede ser apelada en segunda instancia.

“Citan el artículo 57 del Código Penal que no se refiere a la ejecución provisional de la sentencia, sino a la suspensión de la ejecución de la pena, que son dos instituciones distintas. Es decir, los jueces penales confunden instituciones procesales absolutamente distintas para sustentar la efectividad hoy mismo de esa condena. Esa confusión es gravísima”, resaltó.

El abogado del exmandatario aseguró que Vizcarra tenía la tranquilidad de una persona inocente y que espera que la decisión se revierta en la instancia superior.

“El señor Martín Vizcarra siempre dijo que había una preocupación propia pero que tenía la tranquilidad de un inocente que se siente inocente. Lo que esperábamos mínimamente era una sentencia con rigurosidad jurídica y probatoria de jueces especializados en lo penal”, insistió.