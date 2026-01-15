El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, dijo en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” que el Poder Judicial debería revisar su decisión de rechazar el pedido para liberar al expresidente, especialmente luego que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional hayan determinado archivar casos sobre lavado de activos por aportes de campaña contra Keiko Fujimori y otros.

Este jueves, precisó que el 14 de enero solicitaron a la Sala Penal de Apelaciones que revise su resolución de denegatoria a que se revoque la ejecución provisional de la condena que se aplicó contra Humala Tasso, ya que el TC les otorgó un hábeas corpus anulando la detención de 17 días que se aplicó contra su cliente solo con un adelanto de condena.

“Hay tres documentos judiciales que han cambiado el escenario en que esta sala de apelaciones nos denegó su libertad mientras la segunda instancia se lleva a cabo”, indicó. “El caso Keiko Fujimori se archiva. El caso Susana de la Puente se archiva y el señor Ollanta Humala lleva nueve meses detenido por razones que el TC y la Corte Suprema han dicho que no es delito”.

Pedraza recordó que actualmente, además del pedido a la sala de apelaciones, se mantiene en trámite un recurso de hábeas corpus con argumentos similares a los que usó Keiko Fujimori ante el TC. “En primera y segunda en el Poder Judicial negaron. Estamos yendo al TC y estamos seguros que, por un principio de igualdad, nos darán la razón”.

El abogado aseguró que esta decisión a favor de la liberación de Humala Tasso sería lo que corresponde. “Sería absolutamente inconcebible que el TC diga que procede la libertad y el archivo del caso de Keiko Fujimori y no del presidente Humala”.

De otro lado, Wilfredo Pedraza dijo que no tenía contacto con Nadine Heredia, quien salió del país antes de que fuera detenida y encarcelada por la sentencia que se aplicó por lavado de activos por las campañas 2006 y 2011. Sin embargo, estimó que ella podría estar regresando al Perú si el Poder Judicial ordena la anulación y liberación de Humala y otros por este proceso. “Estimo que sí, especulo porque la familia está absolutamente fragmentada”, comentó.