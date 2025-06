El abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, aseguró que la vigencia del cargo de su defendida como fiscal de la Nación todavía está vigente y que el Ministerio Público tiene que cumplir su restitución dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Tiene que cumplirse puntualmente esa decisión. Está textual en el punto 3 de la resolución, oficiar a la Fiscal de la Nación para que la restituyan. Espero que no hagan ninguna maniobra”, exhortó en declaraciones a Canal N.

Según Del Castillo, “el periodo por el cual fue elegida todavía está vigente”. “No tengo la fecha precisa, pero sí es este año. Puede ser corto el tiempo, lo que sea, aunque sea un día, pero es una reivindicación moral fundamental para una persona que defendió nuestra democracia y nuestra libertad”, expresó.

Patricia Benavides juró como fiscal de la Nación en julio del 2022 para el periodo 2022-2025, pero fue destituida del cargo por la anterior JNJ en el 2023, decisión que acaba de ser revocada.

Jorge del Castillo comentó, sin embargo, que según él la suspensión que se dictó contra su clienta durante las investigaciones en su contra deberían hacer correr los plazos y no debería ser contado el tiempo en el que estuvo apartada de la Fiscalía de la Nación.

“Si tiene un lapso para ejercer un cargo y en el camino hay una suspensión ilegal, ¿cuenta o no cuenta? No sé quién define eso, pero es absolutamente lógico que si hay una suspensión de por medio, los plazos no corran", expresó.