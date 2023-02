El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, pide que el expresidente pueda ser atendido por personal médico de su confianza dentro del Penal de Barbadillo, al asegurar que lleva sufriendo una enfermedad estomacal desde hace varios días.

“El señor presidente está mal del estómago hace varios días y tiene una fuerte enfermedad en el estómago, tanto así que sí lo vieron los médicos del INPE pero estamos llevando médicos de parte de confianza del presidente Pedro Castillo y no los dejan ingresar”, manifestó en declaraciones a RPP.

Según Pachas, los médicos llegaron esta mañana a las inmediaciones del penal donde está internado Pedro Castillo pero sin poder entrar a las instalaciones.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, dice que este sufre de un mal estomacal. (RPP)

El abogado dijo que el personal penitenciario ha señalado que los doctores no deben ingresar porque no son de la especialidad requerida y porque no se hicieron coordinaciones previas.

“He mandado todo, inclusive a la Defensoría del Pueblo para que den facilidades porque son médicos de confianza del presidente Castillo”, insistió Pachas.

El representante legal del expresidente vacado por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del 2022 aseguró que Castillo Terrones tiene derecho de recibir la atención médica de personal de su confianza, los cuales deberían poder ingresar con los equipos correspondientes para medir la presión y tomar muestras de sangre, entre otros dispositivos.