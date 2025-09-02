El abogado de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Julio Midolo, calificó como “absolutamente improcedente” que la fiscalía quiera imputar el delito de lavado de activos contra su cliente en el caso Westfield Capital, el cual pasará a la etapa de juicio oral por disposición del Poder Judicial.

En declaraciones a RPP, recordó que el caso comenzó en un espacio “político” en alusión a la Comisión Lava Jato presidida por el fujimorismo cuando Kuczynski todavía era mandatario en el 2017.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En esa línea recordó que el caso ha cambiado a lo largo de los años porque originalmente se trató de imputar organización criminal pero el Poder Judicial dispuso separar del caso a Gloria Kisic y Luis Bernaola, secretaria y chofer de PPK, con lo que se cayó este cargo.

“Lo que ha imputado la fiscalía es un supuesto tráfico de influencia e incompatibilidad de intereses entre el ámbito privado y público, pero de ninguna manera se puede equiparar a lavado de activos”, comentó este martes.

“Es una obstinación del Ministerio Público que no quiere dar su brazo a torcer y persiste en casos que son manifiestamente improcedentes (...) Lo que la fiscalía debió haber imputado es un supuesto tráfico de influencias. No lo hizo porque evidentemente está absolutamente prescrito”, agregó.

Juicio oral por caso Westfield Capital contra PPK

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que la acusación de la fiscalía contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por lavado de dinero en el Caso Westfield Capital pase a juicio oral.

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, solicita 35 años de pena privativa de la libertad contra el exmandatario y Gerardo Sepúlveda, además de imputar como terceros responsables a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Latin American Enterprise Managers y Dorado Asset Managment Limitada.