El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, descartó este lunes, un día después de emitido el reportaje de Cuarto Poder, que su patrocinado tenga algún tipo de vínculo con la ONG “Las manos que ayudan de corazón”.

El letrado aseguró que el hermano de la presidenta no se ha reunido con funcionarios públicos o proveedores del Estado y cuestionó que sea objeto de “reglaje” por dos meses. “No es funcionario público, es un ciudadano de a pie. (…) Me parece intrusivo y casi policial”, objetó ante RPP.

En esa línea, explicó que las visitas de Nicanor Boluarte al piso 10 de un edificio ubicado en Miraflores se debe a que lo contrataron para una consultoría sobre educación rural , la cual duró 7 meses y por la que le pagaron alrededor de 45 mil soles.

“(El vínculo) es algo que está absolutamente transparentado. Al señor Boluarte se le encarga hacer una consultoría sobre educación rural y esa se llevó a cabo a lo largo de 7 meses. Es tan real que hay un contrato, se hace el producto, que tiene más de 100 horas”, señaló al medio mencionado. Acto seguido, dijo desconocer de dónde proviene el financiamiento de la ONG.

Más adelante, Luis Vivanco señaló que se ha “hecho un reportaje en el que no se ha exhibido concretamente ninguna reunión de Nicanor Boluarte. Es una especulación, ni proveedores, ni funcionarios. Ha ido porque se entrevistó con el señor Garboza ”.

En ese marco, consideró que la ONG es la encargada de explicar por qué “recibe a esas personas”. Así, una vez más sostuvo que su patrocinado no tiene “nada que ver con esos ciudadanos”.

MIRA TAMBIÉN: Revelan que testigo protegido incrimina a la presidenta Dina Boluarte en caso de designación de prefectos y subprefectos



El último domingo 23 de marzo, el dominical Cuarto Poder reveló que el hermano de la presidenta mantiene reuniones con funcionarios públicos y proveedores del Estado pese a la investigación que afronta por el caso “Los Waykis en la sombra”.

Según el dominical, el hermano de la presidenta usaría una oficina ubicada en Miraflores, donde opera una ONG que no recibe apoyo económico extranjero desde el 2020.

El director de la ONG, Jorge Garboza Amand, sería quien recibe funcionarios, proveedores del Estado y viejos conocidos de la política en la oficina de su ONG. Además, es quien pagó S/45 mil a Nicanor Boluarte por asesoramiento y que, según informes periodísticos, en una reunión virtual, habría pedido apoyo económico para facilitar la fuga del hermano de la jefa de Estado en noviembre de 2024.