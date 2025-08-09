Dos abogados de Patricia Benavides anunciaron medidas contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la restitución de su defendida como fiscal suprema ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Juan Peña explicó que presentó ante la Comisaría de San Andrés un pedido para que la policía acuda al Ministerio Público para que pueda constatar que “en flagrancia” no se está disponiendo el cumplimiento de la reposición de Benavides.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Hemos pedido ayuda a la autoridad para que constate de manera pública si es que estos escritos han sido resueltos. El policía pudo entrevistar al encargado del área de secretaría general del Ministerio Público y efectivamente, se dio cuenta que ninguno de los requerimientos de la Dra. Benavides habían sido resueltos”, detalló a RPP este viernes.

Esto, según Peña, es una acreditación que hay “una conducta flagrante de rehusamiento a ejecutar una resolución de la JNJ”, por lo que exhorta acciones concretas por parte de otros poderes del Estado.

“Hoy estamos ante una fiscal de la Nación que está cometiendo un delito en flagrancia. Cuando una funcionaria pública de la envergadura de un fiscal de la Nación comete deleito, lo que tiene que corresponder es una detención de manera inmediata por las autoridades”, exigió Peña.

Humberto Abanto, también abogado de Patricia Benavides y uno de los implicados por el Ministerio Público por el caso Árbitros de Odebrecht, anunció una denuncia constitucional contra Delia Espinoza ya que consideró su acusación fiscal como un acto de “amedrentamiento” por ser abogado de Benavides.

“Ahí hay un acto de prevaricato. La señora se ha apartado de la ley porque siendo aparente que no hay relato de ningún acto criminal, ha admitido a trámite una denuncia penal. Segundo, lo hace con el único propósito de acosar a la defensa, abuso de poder, y le voy a poner una denuncia constitucional porque esto es desvío de poder, está usando el poder público para perjudicar a las personas que desea perjudicar”, aseveró en Canal N.

Según Abanto, en el Congreso también se debería estar tramitando otra acusación contra Delia Espinoza luego que la JNJ les remitiera información sobre cómo la titular del Ministerio Público no repone a su cliente.