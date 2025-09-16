El partido político Acción Popular anunció el inicio del proceso para expulsar de sus filas a Mauricio Vivanco Estela, uno de los integrantes de la organización criminal denominada como ‘Los Occidentales-D.E.S.A.’ que se dedicaba al cobro de cupos y la extorsión de transportistas.

El presidente de la agrupación política, Julio Chávez Chiong, compartió este lunes en la noche el comunicado donde se refieren al caso de Vivanco Estela, sindicado por la fiscalía como el presunto brazo financiero de la banda criminal.

Ante esta información, el partido inició el inicio de un “proceso sumarísimo de expulsión” a través de sus órganos disciplinarios.

Comunicado del partido @AccionPopular sobre la publicación de la Unidad de Investigación de @elcomercio_peru en relación a la organización criminal “Los Occidentales-DESA” pic.twitter.com/NuKIerc0rO — Julio Chávez (@jchavezchiong) September 16, 2025

Si bien confirman la afiliación del investigado desde julio del 2019, aseguran que esta ocurrió cuando Acción Popular no tenía una dirigencia para establecer filtros que permita procesar pedidos de nuevos militantes.

“Vivanco Estela ha ejercido una militancia pasiva, toda vez que no ha ocupado ningún cargo dirigencial, ni participa en actividades del partido”, señalaron para desvincularse del supuesto criminal.

Acción Popular también niega haber conocido sobre las contrataciones entre Vivanco Estela y la Municipalidad Metropolitana de Lima y asegura que la candidatura que tentó en el 2018 al Callao como regidor fue antes de su afiliación.

Tal y como informó El Comercio, Mauricio Vivanco fue como el número 3 de la lista de regidores que estuvo encabezada por el excongresista Paul García.

Cooperación Popular se pronuncia sobre afiliada vinculada a banda criminal

Otra agrupación política vinculada a este caso es Cooperación Popular, ya que una de sus militantes, Edelina Guzmán Gómez, también está involucrada con la organización criminal de extorsionadores.

En su propio comunicado, la agrupación que tiene como secretario general al congresista Carlos Zeballos y precandidato presidencial a Yohny Lescano, rechaza cualquier vínculo con el crimen organizado y destaca que la mencionada militante no tiene actividad o cargo en el partido político.

Cooperación Popular anuncia expulsión de implicada con 'Los Occidentales-D.E.S.A.'

“Ignorábamos su actividad criminal”, destacan en su pronunciamiento.

“Estamos procediendo a la expulsión inmediata de Edelina Guzmán Gómez. Además, nos comprometemos a reforzar los filtros para sostener nuestro compromiso de limpiar la política en el Perú”, concluyen.